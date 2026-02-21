Mùng 5 Tết, chợ và siêu thị nhộn nhịp trở lại, hàng hóa đầy đủ

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sang mùng 5 Tết (21/2), thị trường hàng hóa thiết yếu trên cả nước đã vận hành gần như bình thường trở lại.

Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa. Nguồn cung dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm. Mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Trước đó, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, thị trường trầm lắng, chủ yếu phục vụ nhu cầu phát sinh tại các cửa hàng tiện lợi và điểm bán nhỏ lẻ. Giao dịch tăng trở lại từ mùng 4 và rõ nét hơn trong ngày mùng 5, khi người dân quay lại thành phố chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Giá một số mặt hàng phục vụ cúng lễ, hóa vàng như rau xanh, trái cây, hoa tươi tăng nhẹ so với ngày thường, song vẫn trong biên độ quen thuộc của dịp Tết, không xuất hiện hiện tượng gom hàng hay đẩy giá.

Người dân mua sắm tại siêu thị (Ảnh: Dms).

Trong cao điểm Tết, lực lượng chức năng cho biết đã kiểm tra 28 vụ, xử lý 20 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt và thu nộp hơn 1 tỷ đồng, không ghi nhận vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Đối với xăng dầu, các nhà máy lọc dầu vận hành ổn định, hệ thống phân phối duy trì hoạt động liên tục trong suốt kỳ nghỉ; không phát hiện cửa hàng ngừng bán trái quy định, giá bán lẻ thực hiện đúng kỳ điều hành ngày 12/2 và ngày 20/2.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự kiến từ mùng 6 Tết trở đi, khi hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại quỹ đạo, sức mua có thể tăng thêm theo nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì thế cân bằng, tạo nền tảng ổn định cho những tuần đầu năm mới.