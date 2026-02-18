Triển khai 4 đoàn công tác kiểm tra quản lý giá, bình ổn thị trường dịp Tết

Theo báo cáo tình hình giá cả thị trường của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra vào thời điểm nửa cuối tháng 2 dương lịch nên từ cuối tháng 12/2025 đến nửa đầu tháng 2/2026 là thời gian cao điểm cho chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động theo quy luật hàng năm.

Thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm bán dịp Tết Nguyên đán cũng như dịch vụ ăn uống nhà hàng cuối năm tăng lên nhưng giá các mặt hàng thiết yếu về cơ bản không có biến động lớn do nguồn cung dồi dào.

Bộ Tài chính nhận định thị trường không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, người dân tiếp tục duy trì việc mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, xu hướng nổi bật trong mùa Tết năm nay là hàng sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên kệ các siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Những mặt hàng được tiêu dùng nhiều nhất vẫn là thời trang, hóa mỹ phẩm, bánh kẹo, mứt Tết, giỏ quà Tết, các loại hạt, nước ngọt, bia...

Người dân cũng có xu hướng mua sắm sớm, không chờ sát kỳ nghỉ; ưu tiên mua tại siêu thị, trung tâm thương mại hoặc qua kênh online, đặt hàng qua Zalo... nhờ nhiều chương trình khuyến mại được triển khai, góp phần kích cầu tiêu dùng.

Sang đầu tháng 2 bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị Tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm và hoa thắp hương, trái cây, sức mua tăng lên nhưng nguồn cung dồi dào, vì vậy nhìn chung giá cả khá ổn định, chỉ một số mặt hàng như hoa tươi thắp hương, trái cây và gà ta thắp hương tăng nhẹ so với ngày thường.

Mua bán hàng tại chợ ngày Tết (Ảnh: Thành Đông).

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm và đồ khô ngày Tết. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân.

Bộ Tài chính không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Tại một số thành phố lớn như Cần Thơ, Đà Nẵng, một số siêu thị và cửa hàng cũng mở cửa trở lại. Người dân trong ngày đầu năm chủ yếu đi chúc Tết, du xuân và đi lễ chùa làm cho nhu cầu trông giữ xe tại một số khu vực tăng. Tuy nhiên, giá trông giữ xe máy cơ bản ổn định.

Bộ Tài chính cho biết đã triển khai 4 đoàn công tác nhằm nắm bắt tình hình quản lý giá và công tác bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán tại một số địa phương trong tháng 1 và đầu tháng 2.

Các đoàn công tác đã làm việc với các cơ quan liên quan, đồng thời khảo sát thực tế tại một số siêu thị và chợ đầu mối lớn để đánh giá tình hình giá cả hàng hóa, dịch vụ và nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Qua nắm bắt tình hình triển khai tại một số địa phương cho thấy các địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý, điều hành, bình ổn thị trường giá cả dịp Tết Nguyên đán, sớm chủ động công tác chuẩn bị nguồn hàng dự trữ với giá cả hợp lý, kết nối cung cầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.