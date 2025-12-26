Một nhà máy dệt may thông báo ngừng hoạt động trước Tết

Gặp khó khăn đơn hàng, doanh nghiệp may mặc Công ty TNHH Panko Vina, vốn đầu tư Hàn Quốc, đã phải ngừng hoạt động nhà máy ở Bình Dương cũ, 2.640 nhân công mất việc trước Tết.

Trong thông báo gửi cơ quan quản lý và người lao động, công ty cho biết gặp khó khăn kéo dài sau Covid-19, không tìm được đơn hàng mới. Doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất, phải dừng hoạt động tại nhà máy để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng dang dở. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp, doanh nghiệp dừng hoạt động.

Về chế độ cho người lao động, công ty sẽ tính và trả đủ lương đến hết tháng 1. Toàn bộ ngày phép năm chưa nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền. Ngoài ra, mỗi lao động được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng, cùng các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định. Doanh nghiệp không nợ lương và bảo hiểm xã hội.

Công ty TNHH Panko Vina đã hoạt động hơn 23 năm (Ảnh: Panko Vina).

Công ty TNHH Panko Vina thuộc Tập đoàn Dệt May Panko của Hàn Quốc (thành lập năm 1984). Tại Việt Nam, Panko Vina hoạt động từ năm 2003 chuyên sản xuất gia công hàng may mặc theo đơn hàng từ công ty mẹ. Giai đoạn cao điểm, đơn vị có ba nhà máy, sử dụng hơn 8.000 lao động.

Đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cho biết hiện có nhà đầu tư tính mua lại nhà máy. Tình huống tốt nhất là lao động sẽ được tiếp tục làm việc ở đây để ít bị xáo trộn. Ngoài ra nhiều đơn vị muốn tuyển các công nhân này. Tuần tới, ngành chức năng sẽ làm việc với doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.