Một công ty dệt may tại TPHCM tạm dừng gia công để giảm lỗ

Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex - mã chứng khoán: LGM) vừa công bố quyết định tạm dừng sản xuất gia công từ tháng 5 để giảm lỗ, giảm áp lực tài chính thời gian tới.

Công ty cho biết sẽ khôi phục hoạt động sản xuất gia công khi thị trường dệt may trong nước và thế giới hồi phục, nguồn lực doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo giới thiệu, Legamex là công ty thành viên trong hệ thống của Công ty Cổ phần dệt may Gia Định, được thành lập từ năm 1986, đến nay đã gần 40 năm. Tiền thân là xí nghiệp may mặc xuất khẩu trực thuộc UBND Quận 10 (TPHCM), công ty chuyên sản xuất gia công giày da, hàng may mặc xuất khẩu sang Liên Xô và một số nước khác.

Năm 2005, Legamex chính thức trở thành công ty cổ phần. Cổ phiếu LGM được giao dịch lần đầu trên UPCoM vào năm 2019.

Khó khăn đến với Legamex khi công ty bị đứt gãy đơn hàng gia công tủ vải và bị thua lỗ. Sang năm 2023, công ty chuyển đổi sang cơ cấu hoạt động sản xuất gia công hàng may mặc thời trang để thích ứng tình hình mới.

Legamex tạm dừng gia công để giảm lỗ (Ảnh: LGM).

Tuy nhiên, đến năm 2024, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn dẫn đến năng suất chưa được cải thiện, doanh thu chỉ đủ bù đắp một phần lương và các khoản phúc lợi của người lao động trực tiếp sản xuất, dẫn đến lợi nhuận gộp âm.

Công ty nhận định năm 2024, ngành dệt may có tăng trưởng nhẹ về xuất khẩu nhưng đòi hỏi nhiều về yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, nguyên liệu, nguồn lực để có thể tiếp cận. Legamex tự nhận chỉ là đơn vị thực hiện gia công cho các đối tác trong nước nên không đủ nguồn lực để sản xuất kinh doanh với quy mô xuất khẩu.

Vì vậy, việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá trong thời gian này vẫn khó khăn, đa phần là đơn hàng số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn, khó có hiệu quả. Do đó, hoạt động sản xuất không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng.

Số lượng lao động sản xuất trực tiếp cũng liên tục sụt giảm do khó khăn về lương, thưởng và các chế độ đi kèm, tuyển mới lao động cũng không thực hiện được như kế hoạch. Cuối năm 2024, công ty có 202 nhân viên, giảm 68 người so với đầu năm.

Cuối năm 2024, Legamex lỗ lũy kế hơn 166 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu gần 80 tỷ đồng. Doanh nghiệp có nợ vay tài chính ngắn hạn gần 89 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với đầu năm.

Cùng trong ngành may mặc, trước Legamex, một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) cũng từng rơi vào tình trạng tạm ngừng sản xuất, không phát sinh doanh thu do thiếu đơn hàng để hoạt động.