Chủ đầu tư sân bay Long Thành lãi 37 tỷ đồng mỗi ngày

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần đạt khoảng 6.840 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 6.350 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, đồng thời lập kỷ lục doanh thu theo quý kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 3.346 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi ngày doanh nghiệp thu về khoảng 37 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của ACV đạt trên 90.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 25.558 tỷ đồng, gồm hơn 11.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Ở chiều dài hạn, tài sản đạt hơn 65.000 tỷ đồng, với chi phí xây dựng dở dang chiếm tỷ trọng lớn, ở mức 36.463 tỷ đồng. Khoản mục này chủ yếu phản ánh các dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn mà doanh nghiệp đang triển khai, đáng chú ý là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với giá trị đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh các dự án trọng điểm, ACV còn triển khai nhiều hạng mục khác như xây dựng nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với tổng vốn hơn 364 tỷ đồng, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau trị giá 126 tỷ đồng, cùng công trình nhà ga hành khách T2 tại Cát Bi quy mô 85 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, ACV hiện quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đồng thời, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo quy hoạch, dự án sân bay Long Thành được triển khai qua ba giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 336.600 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD). Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư trên 100.000 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý III và đưa vào khai thác thương mại từ quý IV theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trong năm qua, bộ máy nhân sự cấp cao tại các đơn vị liên quan đến dự án sân bay Long Thành, bao gồm ACV, có nhiều biến động. Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.