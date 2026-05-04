Vàng giảm tuần thứ 2 liên tiếp nhưng một cú hích lớn đang chực chờ

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sóng gió và thử thách tâm lý. Mở cửa tuần ở mức 4.685,5 USD/ounce, giá vàng từng có nhịp vọt lên 4.730 USD trước khi lao dốc mạnh.

Đến giữa tuần, lực bán tháo đẩy giá rơi chạm đáy 4.510 USD/ounce. Chốt phiên cuối tuần tại New York, vàng giao ngay dừng ở mức 4.614,21 USD/ounce.

Con số này chính thức đánh dấu tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp với mức bốc hơi gần 2%. Đám đông bắt đầu lo ngại, nhưng những tay chơi lớn trên thị trường lại đang tính toán một ván cờ vĩ mô dài hạn hơn.

Giá vàng vừa khép lại tuần giảm thứ 2 liên tiếp giữa bối cảnh đàm phán Mỹ và Iran bế tắc (Ảnh: The Street).

Cú sốc năng lượng và rào cản lãi suất

Theo Bloomberg, nguyên nhân trực tiếp kéo ghì giá vàng xuất phát từ sự bế tắc trên bàn đàm phán Mỹ và Iran. Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ sự không hài lòng với tiến trình hiện tại.

Dù truyền thông nhà nước Iran xác nhận Tehran đã gửi đề xuất mới tới Washington thông qua Pakistan, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Xung đột kéo dài suốt 9 tuần qua đã làm đứt gãy nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz tạo ra một cú sốc giá dầu thô trên diện rộng. Năng lượng đắt đỏ lập tức thổi bùng ngọn lửa lạm phát tại nhiều quốc gia. Điều này buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì quan điểm chính sách thắt chặt.

Lãi suất neo cao trở thành đòn chí mạng đối với một tài sản không sinh lời như vàng. Dòng tiền đầu tư nhanh chóng tìm đến các kênh mang lại lợi suất hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng bất ngờ đảo chiều tăng giá sau lời đe dọa áp thuế ô tô châu Âu từ ông Trump. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ và kém hấp dẫn hơn trong mắt người mua quốc tế.

Tính từ cuối tháng 2 khi xung đột nổ ra, kim loại quý đã đánh mất khoảng 14% giá trị.

Dòng tiền lớn âm thầm gom hàng

Nhìn vào bề nổi, đà giảm có vẻ đáng ngại đối với giới đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới lại tiết lộ một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu vừa trải qua quý đầu năm mua gom vàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua. Lực cầu bán lẻ khổng lồ từ thị trường Trung Quốc cũng đang miệt mài nâng đỡ vùng giá đáy.

Theo Kitco News, khảo sát mới nhất cho thấy phe lạc quan trên phố Wall và Main Street đã giành lại thế cân bằng. Khoảng một nửa số chuyên gia tin rằng giá sẽ sớm bật tăng trở lại trong thời gian tới.

Ông Greg Shearer, trưởng bộ phận nghiên cứu tại JPMorgan Chase & Co., nhận định thị trường đang thiếu niềm tin ngắn hạn nhưng xu hướng tăng trung hạn vẫn là quan điểm chủ đạo. Ông tin rằng nếu căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, kéo theo đồng USD giảm, cuộc chơi sẽ lại mở ra cho vàng.

Chuyên gia Daniel Pavilonis từ RJO Futures cũng chỉ ra rằng vàng đang hưởng lợi từ tâm lý ưa rủi ro. Giới đầu tư bắt đầu quen với trạng thái xung đột dưới lệnh ngừng bắn và kỳ vọng vào một thỏa thuận hơn là kịch bản leo thang quân sự.

Chủ tịch Rich Checkan của Asset Strategies International đồng tình rằng giá có thể bật tăng trở lại sau đợt bán tháo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khó có một xu hướng tăng bền vững nếu xung đột chưa được giải quyết triệt để.

Kịch bản nhị phân và mốc 5.000 USD

Hiện tại, vàng đang ở vị thế "hành khách" do thiếu vắng một câu chuyện tăng giá độc lập từ lợi nhuận hay cổ tức. Thế nhưng, các nền tảng vĩ mô dài hạn như nợ công ngập tràn và rủi ro tiền tệ vẫn còn nguyên vẹn.

Theo chuyên gia Adam Button, thị trường đang đối mặt với một kịch bản nhị phân cực kỳ khốc liệt. Nếu xung đột kết thúc, dòng tiền lớn sẽ kích hoạt và vàng có thể nhanh chóng xuyên thủng mốc 5.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu xung đột kéo dài, các nền kinh tế mới nổi buộc phải bán tháo vàng dự trữ để lấy tiền nhập khẩu dầu giá cao. Động thái này sẽ tạo ra áp lực giảm giá khổng lồ lên toàn thị trường.

Một số chuyên gia phân tích kỹ thuật cũng đưa ra lời cảnh báo về rủi ro ngắn hạn. Ông Marc Chandler cho rằng đà hồi phục của vàng đã bị chặn lại và giá có thể kiểm tra vùng 4.495 USD. Nếu thủng mốc này, rủi ro rơi tự do về 4.400 USD là hoàn toàn khả thi.

Tổ chức CPM Group thậm chí đã đưa ra khuyến nghị bán ngắn hạn với mục tiêu 4.500 USD. Họ cảnh báo khả năng xuất hiện các nhịp giảm mạnh bất ngờ trong những phiên giao dịch tới.

Tuần tới, mọi sự chú ý của giới tài chính sẽ đổ dồn vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Các báo cáo như chỉ số dịch vụ ISM, dữ liệu JOLTS, bảng lương ADP và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của Fed.