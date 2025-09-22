Một doanh nghiệp điện gió lỗ trăm tỷ, nợ gấp 19 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 vừa có báo cáo kinh doanh bán niên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hơn 114 tỷ đồng, nối dài chuỗi 2 năm lỗ đậm trước đó.

Tại ngày 30/6, lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã tích lũy lên hơn 493 tỷ đồng. Hệ quả, vốn chủ sở hữu Công ty giảm về còn khoảng 145 tỷ đồng, giảm gần 61% so với đầu kỳ.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp hiện hơn 2.800 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng vọt từ mức 817 tỷ lên hơn 2.713 tỷ đồng. Công ty đã xóa hết nợ trái phiếu.

Do thua lỗ kéo dài, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu gia tăng đáng kể, từ 7,65 lần nửa đầu năm 2024 lên hơn 19,4 lần trong nửa đầu năm nay.

Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 tiếp tục thua lỗ (Ảnh: Chụp màn hình báo cáo từ HNX).

Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 là chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió cùng tên, công suất 72 MW tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ), tổng vốn đầu tư 3.168 tỷ đồng.

Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 4/2021, tới tháng 10/2021 đã hoàn thành tuyến đường dây 220 Kv và đóng điện trạm biến áp vào đường dây 220 Kv.

Giai đoạn 2021-2023, Điện gió Hòa Đông 2 đã phát hành nhiều lô trái phiếu để huy động vốn đầu tư nhà máy điện gió nói trên. Dự án đi vào vận hành từ cuối năm 2023.