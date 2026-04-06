Một cổ phiếu ngân hàng tăng hết biên độ phiên chứng khoán giảm 9 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/4, thị trường có tâm lý thận trọng. Các chỉ số chính đều giảm, sắc đỏ bao trùm, thanh khoản sàn HoSE về mức thấp, chỉ đạt gần 17.900 tỷ đồng. VN-Index giảm hơn 9 điểm, về 1.674,99 điểm.

Cổ phiếu LPB tác động tích cực nhất lên chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Áp lực thị trường trải đều ở nhiều nhóm ngành. Trong đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn gây ảnh hưởng tiêu cực, như VHM, TCB, SHB, PNJ, MBB, MWG, ACB.

Mã DGC của Hóa chất Đức Giang sau một vài phiên hưng phấn thì hôm nay lại giảm 6,19%, mức giảm nhiều nhất trong nhóm VN30.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu LPB gây tác động tích cực nhất đến chỉ số, đóng góp gần 5 điểm. Mã này duy nhất tăng trần trong nhóm VN30, lên 46.100 đồng/đơn vị. Cùng với đó, cổ phiếu VIC, HPG, VNM, STB... cũng gây hiệu ứng tốt lên thị trường chung.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 116 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như TCB, MBB, HDB, MWG, FPT, BID, VCB. Ngược lại, một số cổ phiếu tăng điểm được mua ròng như VIC, GEX, VNM...