Xăng dầu giảm sâu, loạt nhà xe và đường sắt đồng loạt hạ giá vé

Từ 15h30 ngày 9/4, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh: Xăng E5 RON 92 giảm 2.390 đồng/lít xuống còn 22.340 đồng/lít, RON 95 giảm 2.990 đồng/lít còn 23.540 đồng/lít; đặc biệt, dầu diesel giảm sâu 9.880 đồng/lít xuống 32.960 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.660 đồng/kg về 22.610 đồng/kg.

Tính chung sau hai kỳ điều hành liên tiếp (8/4 và 9/4), giá xăng dầu đồng loạt đi xuống, trong đó E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.080 đồng/lít, RON 95 giảm 3.430 đồng/lít; đáng chú ý, dầu diesel giảm tới 11.820 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Ngay sau đợt giảm sâu của dầu diesel chỉ trong hai ngày, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách bắt đầu điều chỉnh giảm giá vé nhằm chia sẻ chi phí với khách hàng và kích cầu đi lại.

Thông báo giảm giá vé một tuyến xe buýt sau khi giá dầu giảm mạnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, từ ngày 10/4, Công ty cổ phần Vận tải Thọ Lam (Hà Tĩnh) đã hạ giá vé các tuyến xe buýt do đơn vị khai thác, trong bối cảnh giá nhiên liệu dần ổn định, qua đó hỗ trợ người dân tiếp cận phương tiện giao thông công cộng. Mức giảm dao động từ 2.000-11.000 đồng/lượt tùy cự ly; trong đó, chặng dưới 10km còn 14.000 đồng/lượt, còn chặng trên 65km giảm từ 70.000 đồng xuống 59.000 đồng/lượt.

Tương tự, một nhà xe tại Bình Định (cũ) khai thác tuyến TPHCM và chiều ngược lại cũng thông báo giảm giá vé từ ngày 10/4, nhằm chia sẻ chi phí với hành khách trong bối cảnh giá xăng dầu hạ nhiệt.

Công ty TNHH MTV DV Việt Tân Phát - đơn vị vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các tuyến TPHCM đi Đắk Nông (cũ), Gia Lai, Kon Tum (cũ) - cũng cho biết sẽ điều chỉnh giảm giá vé từ ngày 13/4 theo xu hướng giảm của giá nhiên liệu.

Cùng động thái này, Nhà xe Quý Thảo (Đắk Lắk), chuyên khai thác các tuyến Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ và TPHCM, cũng thông báo giảm giá vé từ ngày 13/4. Theo đó, giá vé các loại xe được điều chỉnh giảm từ 30.000 đồng/lượt.

Xe khách tại bến xe Miền Đông (TPHCM) (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, một doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến Đà Nẵng đi Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình… áp dụng cơ chế giá linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách.

Cụ thể, với những khách đã mua vé ở mức cao hơn so với giá điều chỉnh sau này, doanh nghiệp sẽ hoàn lại phần chênh lệch ngay trên xe; ngược lại, nếu giá nhiên liệu tăng khiến giá vé điều chỉnh tăng, hành khách mua vé trước với giá thấp hơn cũng sẽ được thông báo để cùng chia sẻ phần chênh lệch.

Trước diễn biến giảm giá vé của các doanh nghiệp vận tải, nhiều hành khách bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc điều chỉnh kịp thời theo biến động giá xăng dầu là hợp lý.

Anh Nguyễn Đức (Thanh Hóa) cho biết chi phí đi lại thời gian qua tăng cao theo giá nhiên liệu, nên việc giảm giá vé giúp giảm áp lực chi tiêu, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển liên tỉnh.

Ở góc nhìn khác, chị Bích Ngọc (Hà Nội) đánh giá việc điều chỉnh giá vé theo giá nhiên liệu là cần thiết, thể hiện sự chia sẻ của doanh nghiệp với khách hàng, song cho rằng cần có sự đồng bộ giữa các hãng để đảm bảo tính công bằng.

Không chỉ vận tải đường bộ, ngành đường sắt cũng tham gia xu hướng này. Tổng công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam cho biết từ 0h ngày 10/4 sẽ giảm 5% giá vé tàu khách và 5% cước vận chuyển hàng hóa, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.