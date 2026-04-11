17 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất

Tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại vào chiều 9/4, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đồng thuận cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay sau cuộc họp.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, chỉ 2 ngày sau cuộc họp, có 17 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, gồm VPBank, SeABank, Vietcombank, BVBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB, TPBank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, Nam A Bank, NCB, Viet A Bank, Agribank.

Dự kiến làn sóng giảm lãi suất sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới.

Ở nhóm ngân hàng lớn và trung bình, mức giảm phổ biến dao động từ 0,1-0,5%/năm, tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Vietcombank dự kiến đưa lãi suất cao nhất về 6%/năm, trong khi Techcombank, Sacombank và Eximbank cũng giảm mạnh ở các kỳ hạn dài. Một số ngân hàng như LPBank thậm chí hạ tới 1%/năm ở kỳ hạn dài, trong khi SHB, TPBank, ABBank điều chỉnh giảm đồng loạt trên nhiều kỳ hạn.

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, xu hướng giảm cũng diễn ra tương tự nhưng biên độ linh hoạt hơn. KienlongBank, BaoViet Bank, Nam A Bank, NCB và Viet A Bank đều hạ lãi suất từ 0,1-0,5%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng số Cake by VPBank dù vẫn duy trì mức ưu đãi cao, song lãi suất tối đa cũng đã giảm về 8,7%/năm.

Trước đó, đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu "nóng" lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm nay. Trước khi diễn ra làn sóng hạ lãi suất, hầu hết ngân hàng cập nhật biểu lãi suất tiền gửi tăng 1-3%/năm so với cuối năm ngoái.

Bên cạnh biểu lãi suất công khai, nhiều ngân hàng tư nhân khoảng một tháng trở lại đây chào mời khách gửi tiền mức lãi suất lên tới 9%/năm, áp dụng với số tiền chỉ từ vài chục hoặc trăm triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất trên thị trường, yêu cầu các ngân hàng minh bạch việc công bố lãi suất trên website, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cho biết tỷ giá và lãi suất là “2 mặt của đồng tiền” và mọi sự can thiệp vào mặt này đều sẽ tác động trực tiếp đến mặt kia. Ông Hưng cho biết việc điều hành của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đòi hỏi sự cân nhắc cẩn trọng, đặc biệt trong bối cảnh cấu trúc nguồn vốn của nền kinh tế đang có sự mất cân đối lớn.

Ông dự báo trong thời gian tới, mức lãi suất huy động sẽ bình ổn trở lại quanh mốc 7%/năm, tạo cơ sở hợp lý để các ngân hàng có thể hạ mặt bằng lãi suất cho vay đầu ra.

"Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát đi thông điệp sẽ tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất cơ bản, từ đó tạo kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ bớt biến động và từng bước ổn định, hạ nhiệt bền vững hơn", ông Hưng nhấn mạnh.