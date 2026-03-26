Chứng khoán lại giảm sau 2 phiên tăng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/3, VN-Index lại điều chỉnh sau 2 phiên tăng mạnh. Chỉ số giảm hơn 13,5 điểm, về 1.644,63 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 21.673 tỷ đồng.

Áp lực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm này có tới 25 mã giảm giá, chỉ 3 cổ phiếu tăng giá là VJC, VIC và SHB.

Cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) giảm mạnh nhất trong nhóm này, mức giảm 4,39%. Diễn biến này chấm dứt 2 phiên tăng điểm liên tiếp của cổ phiếu hóa chất sau 5 phiên giảm sàn từ sự cố khởi tố lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Xét về xu hướng, dòng tiền bị ảnh hưởng mạnh bởi nhóm cổ phiếu giảm điểm, như FPT, VHM, STB, TCB, HPG... Trong đó, FPT gây áp lực lớn nhất, lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số. Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 246 tỷ đồng với mã này, trong nhóm cổ phiếu bị "xả" mạnh nhất hôm nay.

Một số cổ phiếu khác cũng bị bán ròng phiên này theo xu hướng giao dịch của khối ngoại hôm nay, như VCB, DGC, STB, BID, VHM, SSI. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng MWG, DCM, ACB, HCM, VCI...