Dầu diesel giảm gần 12.000 đồng/lít sau 2 ngày

Từ 15h30 chiều 9/4, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.390 đồng/lít còn 22.340 đồng/lít và RON 95 giảm 2.990 đồng/lít còn 23.540 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít còn 32.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.660 đồng/kg về 22.610 đồng/kg.

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh ngày 8/4, xăng E5 RON 92 giảm 690 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít và dầu mazut giảm 320 đồng/kg.

Như vậy, sau 2 kỳ điều hành liên tiếp (8/4 và 9/4), giá xăng dầu đã đồng loạt giảm mạnh, trong đó xăng E5 RON 92 giảm 3.080 đồng/lít, RON 95 giảm 3.430 đồng/lít, dầu diesel giảm 11.820 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Hiện, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã lùi sâu, kéo mức giá của Việt Nam xuống nhóm thấp so với khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đến ngày 9/4, giá bán tại các nước lân cận ở mức cao hơn nhiều so với giá bán lẻ xăng và dầu trong nước.

Singapore tiếp tục dẫn đầu về mức giá, đạt khoảng 70.328 đồng/lít quy đổi ra tiền Việt. Tại Thái Lan, giá xăng tiếp tục tăng lên 35.999 đồng/lít, cao hơn 505 đồng/lít so với ngày 8/4 và vẫn đang được Chính phủ trợ giá.

Giá xăng tại Campuchia cũng giảm nhẹ còn khoảng 36.167 đồng/lít với chính sách hỗ trợ tương tự, trong khi Lào ghi nhận giá xăng ở mức 49.058 đồng/lít, giảm 1.870 đồng/lít so với ngày 8/4.

Trong khi đó, Trung Quốc quyết định tăng giá xăng lên 36.200 đồng/lít sau nhiều ngày giữ giá xăng ở mức 34.827 đồng/lít nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước. Trong khi đó, tại Việt Nam, sau kỳ điều chỉnh giảm mạnh chiều 9/4, giá xăng đang ở mức 22.340 đồng/lít, thấp nhất so với các nước kể trên.

Đáng chú ý, đối với giá dầu, tại Việt Nam, sau 2 phiên giảm gần 12.000 đồng/lít, giá dầu hiện có giá bán lẻ 32.960 đồng/lít - về mức thấp nhất so với 5 nước lân cận.

Quốc gia Giá xăng (đồng/lít) Giá dầu (đồng/lít) Ghi chú (đến ngày 9/4) Singapore 70.328 86.985 Thái Lan 35.999 39.635 Trợ giá Campuchia 36.167 53.922 Trợ giá Lào 49.058 61.488 Trung Quốc 36.200 33.070 Khống chế giá Việt Nam 22.340 32.960

Hiện, Singapore tiếp tục là thị trường có giá cao nhất, ở mức 86.985 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá dầu cũng điều chỉnh giảm 1.182 đồng/lít so với ngày 8/4 về 39.635 đồng/lít và vẫn được Chính phủ trợ giá.

Campuchia ghi nhận mức giá giảm nhẹ về mức 53.922 đồng/lít, còn Lào giảm về 61.488 đồng/lít. Trong khi đó, Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh tăng giá dầu lên 33.070 đồng/lít sau thời gian dài duy trì mức giá 31.733 đồng/lít nhờ cơ chế kiểm soát của Nhà nước.

Bộ Công Thương nhận định giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, đồng thời các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt.

Về nguồn cung xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương) cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đã chủ động nhập khẩu khối lượng lớn với hơn 3,2 triệu m3, cùng với lượng tồn kho trong nước đủ để đảm bảo nguồn cung tháng 4, tháng 5.

"Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động nhập khẩu thêm dầu từ Nga thay thế cho các nhà máy lọc dầu giúp giảm thiểu rủi ro", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá trong kịch bản giá dầu tăng lên 200 USD/thùng theo hướng linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép không để đứt gãy nguồn cung, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Công Thương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp. Về nguồn cung, tối đa hóa sản lượng từ các nhà máy trong nước, linh hoạt nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường và giám sát chặt tồn kho, bảo đảm không thiếu hàng.

"Về giá, sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn, phối hợp điều chỉnh thuế, phí khi cần thiết, điều hành bám sát diễn biến thế giới nhưng có độ trễ phù hợp để tránh gây sốc. Đồng thời, tăng cường dự báo, minh bạch thông tin, phối hợp kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô", ông Tuấn nói.

Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm đủ nguồn cung, không đứt gãy trong mọi tình huống và duy trì mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp.