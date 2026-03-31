VN-Index tăng gần 12 điểm, cổ phiếu Vingroup dẫn dắt thị trường

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/3, thị trường được cải thiện rõ rệt về điểm số. VN-Index tăng gần 12 điểm, lên 1.674,49 điểm. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục đi ngang, đạt hơn 24.370 tỷ đồng.

Xu hướng dòng tiền được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu trụ cột. Trong đó, VIC (Vingroup) đóng vai trò chính, đóng góp 8,18 điểm vào đà tăng của chỉ số chung. Một số mã ngân hàng khác cũng ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, như VPB, MBB, STB, HDB, EIB...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu trụ trong nhóm dầu khí lại là tác nhân tiêu cực nhất lên chỉ số chung. Trong đó, BSR, GAS, PLX… đều có mặt trong nhóm gây áp lực đến thị trường. Nhiều cổ phiếu dầu khí cũng giảm mạnh phiên này, như BSR giảm hơn 5%, PVS giảm 4,4%, PVD giảm gần 3%, OIL giảm 2,5%, PLX giảm 2,4%...

Trên sàn HoSE, nhiều mã tăng trần, đáng kể có nhóm cổ phiếu chứng khoán như FTS, BSI. Trong số này, Công ty Chứng khoán FPT (mã chứng khoán: FTS) chiều nay cũng họp đại hội cổ đông thường niên với nhiều nội dung quan trọng, bao gồm việc trả cổ tức, thưởng cổ phiếu và thay đổi nhân sự cấp cao.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 315 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như BSR, HDB, VCB, ACB. Ngược lại, khối ngoại mua ròng VIC, FPT, TCH, MWG.