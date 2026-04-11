Giá dầu giảm mạnh nhất 6 năm, thị trường "nín thở" chờ một cuộc họp

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, hợp đồng dầu WTI lùi về mức 96,57 USD/thùng, giảm 1,3%. Dầu Brent cũng hạ nhiệt, đóng cửa ở 95,2 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu WTI "bốc hơi" khoảng 13,4%. Dữ liệu từ Bloomberg nêu đây là mức sụt giảm mạnh nhất của mặt hàng này trong vòng 6 năm qua, tính từ năm 2020. Cú lao dốc trên phần lớn bắt nguồn từ nhịp giảm 16% vào giữa tuần khi thông tin về lệnh ngừng bắn xuất hiện.

Tuy nhiên, đằng sau những con số giảm mạnh không phải là sự lạc quan của giới đầu tư. Trái lại, các phòng giao dịch đang bao trùm tâm lý thận trọng cao độ. Giới đầu tư chọn cách đứng ngoài quan sát thay vì đặt cược vào xu hướng mới.

Giá dầu thô kết phiên giảm trong bối cảnh giao dịch thận trọng, khi Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán cuối tuần (Ảnh: The Sunday Guardian).

Nút thắt eo biển Hormuz và bàn đàm phán lịch sử

Tâm điểm của thị trường hiện dồn về Islamabad. Tại đây, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến dẫn đầu phái đoàn đàm phán với các quan chức Iran bắt đầu từ thứ bảy.

Cuộc gặp mang tính quyết định đối với số phận của lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần qua tại Trung Đông. Quan trọng hơn, kết quả đàm phán sẽ định đoạt khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài để khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Hiện tại, tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn bị đóng cửa và hạn chế nghiêm trọng. Các chuyến tàu qua lại khu vực này chủ yếu chỉ giới hạn ở những phương tiện có liên hệ với Tehran.

Bà Andrejka Bernatova, CEO Dynamix Corporation III, nhận định trên WSJ rằng thị trường đang đối mặt với quá nhiều bất định. Việc eo biển Hormuz có mở cửa lại hay không không chỉ là câu chuyện về giá cả, mà liên quan trực tiếp đến bài toán nguồn cung dầu toàn cầu.

"Nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát do biến động quá lớn. Tình hình thay đổi từng ngày khiến việc phản ứng trở nên rất khó khăn", bà Bernatova chia sẻ.

Đồng quan điểm, chuyên gia Scott Shelton từ TP ICAP cho biết phần lớn nhà giao dịch đã rút khỏi thị trường. Thanh khoản sụt giảm khiến các biến động giá lớn diễn ra với sự tham gia rất hạn chế. Hoạt động hiện tại chủ yếu xoay quanh việc phòng ngừa rủi ro hoặc điều chỉnh vị thế đầu tư.

Áp lực nguồn cung vẫn hiện hữu

Dù giá đang trong nhịp giảm, thực tế nguồn cung dầu mỏ vẫn đối mặt sức ép lớn. So với thời điểm trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá dầu hiện tại vẫn neo ở mức cao hơn 30%.

Trong tuần qua, các cuộc tấn công của Iran tiếp tục nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, làm nguồn cung thêm thắt chặt. Saudi Arabia xác nhận các cuộc không kích đã làm giảm lưu lượng dầu qua tuyến đường ống Đông - Tây, vốn được nước này sử dụng để xuất khẩu qua Biển Đỏ.

Tình trạng này buộc các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông phải hành động. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo sẽ giải phóng lượng dầu tương đương khoảng 20 ngày tiêu thụ từ kho dự trữ vào tháng 5.

Tại Trung Quốc, các nhà máy lọc dầu quốc doanh đã được phép dùng đến nguồn dự trữ thương mại. Trong khi đó, nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ bắt đầu hạn chế bán nhiên liệu nhằm mục đích kiểm soát mức tồn kho.

Song song đó, các quốc gia châu Á đang chờ đợi quyết định từ Bộ Tài chính Mỹ. Những nước đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu thúc giục Washington gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt, cho phép mua dầu thô Nga đã được chất lên tàu. Lệnh miễn trừ hiện tại sẽ hết hạn ngay sau nửa đêm theo giờ Washington.

Dù nhịp điều chỉnh đang mang lại cảm giác "dễ thở" hơn cho giá dầu, giới phân tích cảnh báo đà giảm này có thể chỉ là phản ứng tâm lý ngắn hạn. Thực tế, chừng nào eo biển Hormuz chưa mở cửa hoàn toàn và dòng chảy năng lượng chưa thông suốt, bài toán nguồn cung vẫn là một "quả bom nổ chậm".

Lệnh ngừng bắn hai tuần qua dù phần lớn được duy trì, nhưng nền tảng của nó vẫn rất mong manh. Việc thị trường phản ứng thái quá trước những thông tin ban đầu đang tạo ra rủi ro lớn cho những nhà đầu tư vội vàng bắt đáy hoặc bán tháo.

Trả lời Bloomberg Television, ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group nhận định đợt giảm giá hiện tại có phần thiếu hợp lý và rủi ro đảo chiều là rất cao.

"Khi thị trường đã trải qua những kịch bản tồi tệ nhất, tâm lý chung là kỳ vọng mọi thứ sớm kết thúc. Nhà đầu tư rất dễ bị cuốn theo những tín hiệu tích cực ban đầu mà bỏ qua rủi ro cốt lõi", ông McNally phân tích.