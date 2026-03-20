Miệt mài mua vào, Nutifoods đã sở hữu 25% vốn chứng khoán Rồng Việt

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods, mã chứng khoán: KDF) cho biết đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 14,5 triệu cổ phiếu của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) thông qua phương thức thỏa thuận trong 3 phiên liên tiếp.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Kido Foods tại VDSC tăng từ 41 triệu cổ phiếu (15,07% vốn) lên 55,5 triệu cổ phiếu, tương đương 20,4% vốn điều lệ.

Hiện Kido Foods là công ty con của Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, sau khi Nutifood hoàn tất mua lại 51% cổ phần trong năm 2024.

Trước đó, vào cuối năm, Tập đoàn KIDO cũng đã công bố kế hoạch chuyển nhượng nốt 49% vốn còn lại tại Kido Foods cho Nutifood hoặc đơn vị được chỉ định, với giá trị khoảng 2.500 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan, Nutifood Bình Dương đang nắm giữ 11,75 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 4,32% vốn. Như vậy, nhóm cổ đông liên quan Nutifood hiện sở hữu gần 25% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

Tính đến cuối năm 2025, cơ cấu cổ đông lớn của VDSC còn có Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn với 45,6 triệu cổ phiếu (16,79% vốn) và bà Phạm Mỹ Linh - mẹ của ông Phạm Hữu Luân, Thành viên Hội đồng quản trị - sở hữu 24,99 triệu cổ phiếu (9,19% vốn).