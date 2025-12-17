Kido chốt bán mảng kem cho Nutifood, giá dự kiến 2.500 tỷ đồng

Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) chính thức thông qua kế hoạch thoái vốn hoàn toàn khỏi mảng kem (Kido Foods), giải quyết dứt điểm vấn đề sở hữu thương hiệu Merino, Celano và đề xuất tạm hoãn chia cổ tức năm 2024.

Cụ thể, công ty sẽ chuyển nhượng 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn, cho Nutifood, chính thức rút khỏi mảng thực phẩm đông lạnh, giá trị dự kiến 2.500 tỷ đồng. Ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT Kido - được ủy quyền hoàn tất các thủ tục pháp lý và ký kết hợp đồng.

Như vậy, Kido sẽ chính thức rút chân hoàn toàn khỏi mảng kinh doanh kem và thực phẩm đông lạnh, nhường lại sân chơi này cho đối tác Nutifood sau nhiều lùm xùm về việc “bán công ty nhưng không bán thương hiệu” năm qua.

Mảng kem từng là “gà đẻ trứng vàng” nhiều năm liền

Được biết, ngành hàng lạnh nhiều năm liên tiếp được xem là “gà đẻ trứng vàng” của Kido, cũng là ngành dẫn dắt tăng trưởng toàn tập đoàn.

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2018-2021, ngành kem dù đóng góp doanh thu dưới 20%, song đem lại một nửa lợi nhuận. Biên lợi nhuận gộp của mảng kem cũng ở mức khá cao, lên đến 50%, trong khi ngành dầu ăn dù đóng góp chính doanh thu song biên lãi gộp khá khiêm tốn khi chỉ đạt 13-17%.

Ước tính sơ bộ, cứ 10 đồng doanh thu dầu ăn, Kido cầm về chưa tới 2 đồng lãi gộp; còn với mảng kem, thu về 10 đồng thì công ty đã lãi tới 5-6 đồng.

Đặc biệt, năm 2022, dù doanh thu chỉ bằng 1/10 mảng dầu ăn, ngành kem thậm chí vượt mặt về lợi nhuận đóng góp với 1.083 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2022 cũng là năm đầu tiên mảng kem của Kido bắt đầu tăng trưởng âm. Số liệu công bố đến 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, lợi nhuận mảng kem tiếp tục giảm 6% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp cũng giảm về mức 45%.

Ngoài ra, theo giới phân tích, động thái bán vốn của Kido cũng diễn ra trong bối cảnh kinh doanh khó khăn. Kido giai đoạn này cũng đã dừng hai kế hoạch lớn là liên danh Vibev và cửa hàng trà cà phê Chuk Chuk (do không hiệu quả).

Ngược lại, công ty này phát triển lại mảng bánh kẹo và đi sâu vào thương mại bán lẻ (đang vận hành Vạn Hạnh Mall và Hùng Vương Plaza).

Ngành hàng lạnh từng là “gà đẻ trứng vàng” cho Kido nhiều năm liền (Ảnh: DT).

"Lùm xùm" kiện cáo liên quan thương hiệu Merino, Celano

Sau khi Kido thống nhất chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood vào khoảng cuối năm 2023 thì đầu năm sau đó, thị trường bất ngờ có thông tin Nutifood tuyên bố đã chi phối Kido Foods. Giai đoạn này, thị trường cũng chú ý với “lùm xùm” giữa Kido và bên liên quan về việc sử dụng các thương hiệu Merino và Celano.

Trong những tháng cuối năm 2024, sau khi có ban điều hành mới, KidoFoods đã đầu tư rất mạnh để quảng bá cho thương hiệu Celano, đặc biệt là chiến dịch dùng dàn sao top đầu của chương trình Anh Trai Say Hi để quảng bá như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL và Hurrykng.

Dù tỷ lệ sở hữu không còn chi phối nhưng đại diện Kido cho biết các thương hiệu Merino và Celano mà KidoFoods đang sử dụng để kinh doanh vẫn là thương hiệu do tập đoàn này sở hữu.

Sau loạt lùm xùm liên quan đến kiện tụng của Kido về việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" với Kido Foods, Dat Viet Media và xem xét các chứng cứ liên quan, Kido nay quyết định thoái hết vốn tại KidoFoods...

Sự việc im ắng cho đến hôm nay, Kido chính thức thông báo “chốt” bán mảng kem cho Nutifood.