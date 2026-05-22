Metro Bến Thành - Suối Tiên báo lãi lớn, xóa sạch lỗ lũy kế

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC) vừa có báo cáo tài chính năm 2025 ghi nhận doanh thu 547 tỷ đồng, gấp gần 50 lần năm liền trước. Mỗi ngày, tương ứng công ty thu về gần 1,5 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, hơn một nửa đến từ tiền trợ giá, tính theo quãng đường khai thác và đơn giá (mỗi km) được thống nhất giữa công ty với Trung tâm Giao thông công cộng TPHCM. Doanh thu bán vé cho hành khách đạt 214 tỷ đồng, phần còn lại đến từ khai thác kết cấu hạ tầng và hoạt động phân luồng, điều tiết.

Trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế gần 39 tỷ đồng, lội ngược dòng so với khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng của năm liền trước. Kết quả này không chỉ vượt mức mục tiêu khiêm tốn 20 triệu đồng mà ban lãnh đạo đặt ra, mà còn giúp doanh nghiệp hoàn tất xử lý các khoản lỗ tồn đọng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Người dân TPHCM đi lại bằng metro (Ảnh: DT).

HURC là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và bảo dưỡng tuyến metro số 1 TPHCM. Dự án dài 20 km với 14 ga, chính thức khai thác thương mại từ cuối năm 2024. Ngoài điều hành tàu và nhà ga, doanh nghiệp còn phụ trách hệ thống vé điện tử, ứng dụng metro, chăm sóc khách hàng và kết nối các dịch vụ thương mại quanh nhà ga.

Hiện giá vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên đang dao động 6.000-20.000 đồng mỗi lượt, tùy theo quãng đường và phương thức thanh toán.

Hành khách có thể mua vé ngày giá 40.000 đồng hoặc vé 3 ngày giá 90.000 đồng, không giới hạn số lượt đi trong thời gian sử dụng.

Đối với vé tháng, mức giá dành cho khách phổ thông là 300.000 đồng/tháng, trong khi học sinh, sinh viên được ưu đãi còn 150.000 đồng/tháng, không giới hạn số lượt đi lại.