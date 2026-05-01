Đi metro ở TPHCM, khách Tây thích thú vì một điểm “khác biệt”

Khách Tây ấn tượng với metro trên cao giữa lòng TPHCM

Giữa nhịp sống vốn quen với khói bụi và kẹt xe của TPHCM, sự xuất hiện của Metro số 1 không chỉ đơn thuần là thêm một phương tiện di chuyển. Với nhiều du khách nước ngoài, đó còn là một trải nghiệm dễ chịu - nơi họ có thể thư giãn và cảm nhận thành phố theo một cách rất khác.

Một trong những người cảm nhận rõ sự thay đổi ấy là Valerie Darling (SN 1993) - cô gái Nga đến Việt Nam ngay trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Cô từng “mắc kẹt” tại đây suốt một thời gian dài, nhưng cũng chính quãng thời gian ấy khiến cô dần yêu mảnh đất này lúc nào không hay.

Valerie trải nghiệm chuyến Metro số 1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Rời Việt Nam rồi lựa chọn quay lại, Valerie thừa nhận lý do rất đơn giản: “Tôi nhớ Việt Nam và con người nơi đây”. Hiện tại, cô học tiếng Việt và dự định ở lại lâu dài. Chính vì gắn bó đủ lâu, Valerie không chỉ là một du khách, mà còn là người dõi theo hành trình của Metro số 1 từ những ngày tuyến giao thông này còn là công trường.

“Tôi đã nghe về tuyến Metro số 1 từ lâu và chờ đợi ngày nó hoạt động”, cô kể.

Khi tuyến tàu chính thức mở cửa vào năm 2024, Valerie đã xếp hàng nhiều giờ chỉ để được đi chuyến đầu tiên. Sự háo hức ấy nhanh chóng được “đền đáp” bằng một trải nghiệm trọn vẹn.

Cô ấn tượng với sự hiện đại, sạch sẽ và cách tổ chức rõ ràng của hệ thống. Nhưng điều khiến Valerie thực sự cảm thấy dễ chịu lại nằm ở những chi tiết nhỏ: Mua vé nhanh, đơn giản. “Nhân viên rất nhiệt tình, họ hướng dẫn tôi mọi thứ, từ mua vé đến cách di chuyển”, cô nói.

Di chuyển bằng metro ở TPHCM mang lại cho cô cảm giác thoải mái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

So với metro tại Nga, Valerie cho rằng TPHCM vẫn còn ít tuyến, nhưng lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác, đặc biệt là khi tàu chạy trên cao.

“Ở Nga, metro chủ yếu đi ngầm. Còn ở đây, khi tàu lướt trên cao, bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố mở ra trước mắt, điều đó thực sự khiến tôi bất ngờ và thích thú”, Valerie chia sẻ.

Với cô, việc di chuyển không còn là đi một đoạn đường, mà trở thành một hành trình có thể ngắm nhìn và tận hưởng. Cũng chính những khoảnh khắc ấy - ngồi trên tàu, đọc sách, tránh nắng, tránh mưa - với Valerie, lại trở thành khoảng nghỉ ngơi rất đặc biệt giữa một thành phố luôn chuyển động.

Vì thế, cô mong hệ thống kết nối, đặc biệt là xe buýt, sẽ được tiếp tục được nhân rộng để hành trình đi metro càng thêm thuận tiện.

Từ phương tiện giao thông đến “chất sống” mới của đô thị

Nếu Valerie đại diện cho sự gắn bó lâu dài, thì Kishamor - một du khách Nga khác đã có 4 tháng thăm thú TPHCM - lại mang đến góc nhìn của người lần đầu trải nghiệm tuyến metro tại TPHCM. Anh biết đến Metro số 1 qua lời bạn bè và quyết định thử ngay vì tò mò.

“Một người bạn của tôi nói metro ở đây rất tiện và trong tương lai sẽ còn mở rộng, nên tôi muốn trải nghiệm”, anh kể.

Kishamor thích thú khi được đi metro trên cao tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần đầu đi metro cách đây không lâu, Kishamor nhận xét mọi thứ đều mới, sạch sẽ và khá thoải mái. Anh cho rằng trong một thành phố thường xuyên ùn tắc như TPHCM, metro mang lại một cảm giác gần như đối lập.

“Không bị kẹt xe, di chuyển nhanh hơn, lại còn mát mẻ, đó là điều tôi thích nhất”, nam du khách chia sẻ.

Anh cho rằng Metro số 1 không chỉ nhanh, mà còn mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển: Không phải chen chúc, cũng không mất công loay hoay tìm đường. "Tôi đánh giá cao hệ thống chỉ dẫn rõ ràng, có cả tiếng Anh và ký hiệu nên rất dễ sử dụng. Tôi không gặp khó khăn gì khi di chuyển", anh nói.

Kishamor cho biết hệ thống ở TPHCM mang lại cho anh cảm giác quen thuộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là người đã quen với metro tại Saint Petersburg (Nga), Kishamor cho rằng hệ thống ở TPHCM mang lại cảm giác quen thuộc, dù quy mô còn nhỏ hơn. Cũng giống như Valerie, điều khiến anh ấn tượng nhất vẫn là trải nghiệm metro trên cao.

“Tôi thích nhìn thành phố từ cửa sổ của tàu. Mọi thứ như mở rộng ra, rất khác so với khi đi dưới mặt đất. Sau khi chạy xe máy một đoạn, bước lên Metro số 1 giống như được thư giãn vậy”, anh nói.

Không chỉ dừng lại ở vai trò giao thông, Metro số 1 còn dần trở thành một phần của đời sống và văn hóa đô thị. Năm ngoái, hình ảnh chú rể người Tây Ban Nha - anh Manu (SN 1983) - mặc áo dài, cùng gia đình và bạn bè đi Metro số 1 trong lễ rước dâu với cô dâu Bích Trà (SN 1988) lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Chú rể Tây Ban Nha rước dâu bằng metro (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa không gian nhà ga hiện đại, hình ảnh truyền thống ấy tạo nên một sự giao thoa rất tự nhiên. Từ một phương tiện giao thông, có thể nói Metro số 1 đang dần trở thành một phần của đời sống ở TPHCM - nơi lưu giữ những trải nghiệm thường ngày, thậm chí cả những cột mốc đáng nhớ như một đám cưới.

Không chỉ giúp di chuyển nhanh hơn, tuyến Metro số 1 còn mang lại cảm giác dễ chịu giữa một đô thị đông đúc. Chính những trải nghiệm giản dị ấy đang góp phần định hình hình ảnh TPHCM trở thành một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn thân thiện và gần gũi.