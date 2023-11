May Sông Hồng xây dự án mới, muốn góp phần phát triển kinh tế xã hội Nam Định

Khởi công dự án xây dựng cơ sở may Sông Hồng - Xuân Trường II

Ngày 24/11/2023, dự án xây dựng Nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2 được Công ty cổ phần May Sông Hồng khởi công. Xây dựng trên diện tích đất gần 9,6 ha, nhà máy bao gồm 3 xưởng sản xuất, một nhà kho kết hợp với xưởng cắt, một khu nhà văn phòng, một nhà ăn, cùng các công trình hạ tầng, cây xanh, hồ nước, với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Tất cả xây dựng theo công nghệ hiện đại, đồng bộ và hoạt động theo tiêu chuẩn nhà máy xanh.

Chủ trương chiến lược của nhà máy là sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế. Với việc đặt nhà máy tại huyện Xuân Trường, trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Nam Định với nhiều lợi thế về địa hình, giao thông thuận lợi, có khả năng thu hút nguồn lực lao động lớn, công ty hy vọng đây sẽ là dự án có đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương sau khi đi vào hoạt động.

Lễ khởi công Nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2 (Ảnh: May Sông Hồng).

Tạo cú hích cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển

Hiện nay, tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có hàng trăm hộ tiểu thương đang làm dịch vụ thương mại, kết hợp với chợ nằm trên địa bàn xã giáp giới tạo thành mạng lưới dịch vụ, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương.

Xã cũng có các doanh nghiệp đầu tư với lượng vốn trong khoảng chục tỷ đồng, cũng tạo công ăn việc làm nhân lực địa phương, nhưng nhiều lao động nông nhàn, nhất là lao động trẻ, phải di chuyển đến các địa phương khác để làm việc. Với việc xây dựng nhà máy mới, May Sông Hồng kỳ vọng đây sẽ là cơ hội và là điều kiện tốt để chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 và phát triển kinh tế xã hội.

Người dân địa phương làm việc tại nhà máy Sông Hồng 10 (Ảnh: May Sông Hồng).

Nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2 cho biết sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 lao động của địa phương, nâng tổng quy mô lao động của Công ty cổ phần May Sông Hồng lên tới 15.000 người, từ đó có thể hình thành những khu cộng đồng dân cư với mức thu nhập tốt, tạo đà cho các ngành nghề liên quan đến cộng đồng như thương mại, y tế, giáo dục phát triển. Đây cũng là mục tiêu chiến lược của May Sông Hồng khi khởi công xây dựng dự án này.

Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT công ty, chia sẻ: "Với dự án này, uớc vọng lớn nhất của tôi là hình thành các cụm cư dân mang đậm sắc thái về cuộc sống, con người, những gì tốt đẹp nhất của May Sông Hồng đã và đang trở thành hiện thực. Những cụm cư dân mà dường như nhà nào cũng có công nhân Sông Hồng. Nhà ít thì một, hai con, nhà nhiều có tới cả năm, sáu người gồm vợ chồng, con, cháu... đều làm ở Sông Hồng, với nguồn thu nhập duy nhất chỉ ở công ty, nhưng hầu hết công nhân đều có cuộc sống khá đầy đủ với nhà cao, cửa rộng cùng các tiện nghi sinh hoạt khá hiện đại".

Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Sông Hồng, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: May Sông Hồng).

Dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất may xuất khẩu Sông Hồng - Xuân Trường 2 là hình mẫu hoàn chỉnh nhất của May Sông Hồng từ trước tới nay, và được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 6.500- 7.000 tỷ đồng doanh thu và trên 300 triệu USD xuất khẩu mỗi năm, đóng góp cho thương hiệu dệt may Việt Nam, phát triển kinh tế tỉnh Nam Định nói riêng, và đất nước nói chung.

Công ty cổ phần May Sông Hồng được thành lập vào năm 1988, là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định.

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp liên tục tăng trưởng về mọi mặt từ năng lực, nhà xưởng, nhân công đến doanh thu và trở thành một nhà sản xuất tin cậy của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới, đồng thời được công nhận là một trong những công ty may mặc hàng đầu Việt Nam, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.