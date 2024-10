Masan hướng tới giai đoạn tăng tốc lợi nhuận trong quý cuối năm

9 tháng kinh doanh vượt kỳ vọng nhờ sức bật của ngành hàng tiêu dùng - bán lẻ

Theo báo cáo kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4,7 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2024 ước đạt hơn 3,6 triệu đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo quy mô, thương mại bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm có mức tăng trưởng khá so với các năm.

Tổng cục Thống kê đánh giá nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước phục hồi cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ từ đầu năm đến nay. Trong đó, một số doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ đầu ngành có mức tăng mạnh, điển hình là Masan Group.

Báo cáo chưa kiểm toán 9 tháng đầu năm của Masan Group cho thấy doanh thu thuần quý III đạt 21.487 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt 4.233 tỷ đồng trong quý III, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng trong quý III, tăng 1.349,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng đáng kể của các chỉ tiêu này đều được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng tích cực của tất cả các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ.

Đà tăng trưởng tích cực của tất cả các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ giúp MSN có quý kinh doanh bùng nổ.

Cụ thể, Masan Consumer Corporation (Mã chứng khoán: MCH) đạt mức tăng trưởng doanh thu 10,4% so với cùng kỳ trong quý III, ghi nhận 7.987 tỷ đồng. MCH tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8%. WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8.603 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của WCM lần đầu ghi nhận dương kể từ thời kỳ Covid-19, đạt 20 tỷ đồng.

Masan MEATLife (MML) ghi nhận mức tăng EBIT 43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của Phúc Long Heritage (PLH) tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 425 tỷ đồng.

Báo cáo doanh nghiệp của Chứng khoán Vietcap cho biết tổng doanh thu thuần 9 tháng của Masan đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này lần lượt hoàn thành 71% và 106% dự báo năm 2024 của Vietcap đối với Masan.

"Vì lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số trong 9 tháng vượt kỳ vọng nên chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng với lợi nhuận sau thuế cuối năm của Masan. Riêng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mảng tiêu dùng - bán lẻ, của MCH, WCM và MML đều vượt kỳ vọng của chúng tôi", báo cáo của Vietcap nêu rõ.

Hợp tác quốc tế để đẩy mạnh chiến lược "Go Global" và hỗ trợ mảng khoáng sản

Với vị thế dẫn đầu nhiều ngành hàng trong lĩnh vực FMCG như gia vị, đồ uống, thực phẩm tiện lợi, Masan Consumer đang đẩy mạnh chiến lược "Go Global" với mục tiêu 15% doanh số năm 2027 đến từ kinh doanh quốc tế. Ngoài việc liên tục tham gia các hội chợ thực phẩm quốc tế, liên kết bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu tại các thị trường trọng điểm, mới đây, Masan còn ký kết bản ghi nhớ hợp tác cùng Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) - cơ quan chuyên về tín dụng xuất khẩu của Canada nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực.

Bộ sản phẩm Chin-Su được thị trường Nhật Bản ưa chuộng.

Theo đó, ngoài kỳ vọng thúc đẩy chiến lược "Go Global", mạng lưới quốc tế sâu rộng và khả năng cung cấp các nguồn lực tài chính dài hạn của EDC được kỳ vọng có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Masan trên các lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh có thương hiệu, sản phẩm tươi sống và thịt có thương hiệu, chuỗi bán lẻ F&B, dịch vụ tài chính và đặc biệt khai thác, chế biến khoáng sản.

Mảng khoáng sản là mảng duy nhất tăng trưởng dưới kỳ vọng dù có điều kiện thuận lợi về giá khiến EBIT của Masan High-Tech Materials (MHT) trong quý III giảm 117 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. MHT đã và đang tập trung vào việc bán lượng đồng tồn kho với tổng doanh số bán đồng trong quý IV dự kiến vượt lượng bán trong 9 tháng đầu năm.

Ngoài ra, việc bán H.C. Starck cho Mitsubishi Materials Corporation với giá mua cổ phần là 134,5 triệu USD dự kiến hoàn tất trước cuối năm 2024. Khi đó, MHT hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận sau thuế trong dài hạn lên 20-30 triệu USD. Theo đó, mảng khoáng sản của Masan kỳ vọng sẽ mang về những con số tích cực trong quý cuối năm nay.

Hướng đến kịch bản tăng trưởng lợi nhuận tích cực

Masan Group đã và đang song hành cùng sự phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong suốt ba thập kỷ qua. Với chiến lược Point of Life đáp ứng 80% chi tiêu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày ở các lĩnh vực nhu yếu phẩm (hàng tiêu dùng nhanh, bán lẻ tạp hóa và thịt tươi/chế biến), dịch vụ tài chính (tín dụng, đầu tư và dịch vụ thanh toán) và phong cách sống (viễn thông, giải trí và chăm sóc sức khỏe), sứ mệnh của tập đoàn là phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và trên thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, chia sẻ: "Tôi tin rằng Masan tiến gần đến kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kịch bản tích cực là 2.000 tỷ đồng. Chúng tôi đã và đang tập trung kết hợp toàn bộ nền tảng tiêu dùng bán lẻ của mình, hướng đến mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất hai chữ số cho năm 2025".