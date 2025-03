Lùm xùm kẹo rau củ Kera: Bộ Công Thương vào cuộc

Liên quan đến lùm xùm về chất lượng và quảng cáo kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã có văn bản yêu cầu công ty này cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng cũng như hoạt động quảng cáo, truyền thông về sản phẩm này.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng làm việc với Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ công tác đánh giá vụ việc.

Cơ quan này đã và đang xem xét, đánh giá hồ sơ, thông tin của vụ việc theo các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật có liên quan. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ phối hợp các đơn vị chức năng để xem xét xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Ủy ban này khuyến cáo người dùng thận trọng trước những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Đặc biệt, người mua cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và các chứng nhận chất lượng trước khi quyết định mua. Khi phát hiện các hành vi quảng cáo, cung cấp thông tin sai sự thật, người tiêu dùng cần phản ánh ngay tới các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng cáo lố công dụng kẹo rau củ Kera trên livestream (Ảnh: Chụp màn hình).

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ quan quản lý cho rằng việc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân kinh doanh mà có thể bị xem xét và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Người có ảnh hưởng khi tham gia cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng cũng cần kiểm tra thông tin và nghiên cứu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người có ảnh hưởng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã quyết định kiểm tra đột xuất đối với Công ty cổ phần Asia Life (xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) - doanh nghiệp sản xuất kẹo rau củ Kera cho Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra tại công ty này và lấy một mẫu thực phẩm và gửi đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm. Cơ quan này đang chờ kết quả kiểm nghiệm để xử lý và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Ngày 14/3, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cho biết đã bán hơn 100.000 sản phẩm kẹo rau củ Kera ra thị trường (Ảnh: Minh Huyền).

Trong buổi thông tin với báo chí chiều 14/3, phía Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt xác nhận bán hơn 100.000 sản phẩm kẹo rau củ Kera ra thị trường. Tuy nhiên, trước đó, đại diện Công ty cổ phần Asia Life cho rằng từ tháng 11/2024 đến nay, đã ký 3 hợp đồng gia công sản phẩm và cung cấp 40.000-50.000 hộp.

Khi phóng viên trao đổi về việc bị vênh số lượng sản phẩm đưa ra thị trường giữa 2 đơn vị này, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cho rằng có sự nhầm lẫn trong thống kê số lượng sản phẩm bán ra sau khi rà soát hóa đơn bán hàng giữa nhà máy và công ty.

Vừa qua, TikToker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã xin lỗi về việc quảng cáo quá mức công dụng sản phẩm. Đến ngày 6/3, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã lên tiếng về vụ việc đã quảng cáo kẹo rau củ Kera này.

Ngày 14/3, TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng vì những lùm xùm liên quan đến việc quảng cáo kẹo rau củ Kera.