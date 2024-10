Lợi nhuận Viglacera giảm mạnh

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) công bố kết quả kinh doanh quý III/2024. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng giảm 177,2 tỷ đồng, tương đương giảm 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty này lý giải chủ yếu do doanh thu mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp quý III giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý III trên báo cáo tài chính hợp nhất cũng giảm tới hơn 199,4 tỷ đồng, tương đương giảm 46% so với cùng kỳ. Ngoài nguyên nhân trên còn do các công ty con, công ty liên kết của nhóm kính gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ. Giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm, doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ.

Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp này đạt 8.185,2 tỷ đồng, giảm hơn 19,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu bán các sản phẩm gạch ốp lát chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 2.507,7 tỷ đồng, chiếm 30,6% doanh thu thuần. Doanh thu từ cho thuê đất để phát triển cơ sở hạ tầng đạt 2.270 tỷ đồng, chiếm 27,7%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 642,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 đạt mức 1.210,8 tỷ đồng.

Tòa nhà Viglacera (Ảnh: IT).

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Viglacera ở mức 24.231,2 tỷ đồng gần như không đổi so với mức 24.100,2 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản cố định ở mức 5.990,5 tỷ đồng, tương đương 24,7% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt mốc 4.583,5 tỷ đồng, chiếm 18,9%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9 ở mức 14.277,6 tỷ đồng, tương đương 58,9%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 7.850 tỷ đồng, nợ dài hạn là 6.427,5 tỷ đồng. Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 5.018 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 5.135 tỷ đồng hồi đầu năm. Mức dư nợ này chiếm tới 20,7% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Điều đó dẫn tới chi phí lãi vay của Viglacera cũng ở mức lớn. Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay ở mức 201 tỷ đồng, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, chi phí bán hàng là 564,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 525,5 tỷ đồng.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng qua, doanh nghiệp dành ra 6.192,5 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Cùng kỳ năm ngoái dòng tiền này ở mức 5.181,9 tỷ đồng. Dòng lưu chuyển tiền này cũng lớn nhất trong báo cáo.