Lợi nhuận thấp nhất 5 quý, cổ phiếu công ty của “đại gia đi tu” giảm

Theo báo cáo tài chính quý I niên độ tài chính 2025-2026, Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) do “đại gia đi tu” Lê Phước Vũ làm Chủ tịch HĐQT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần của công ty đạt hơn 8.383 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu bồi thường giúp lợi nhuận khác của công ty tăng 128%. Tổng hợp các biến động, công ty đạt hơn 62 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 62% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất trong 5 quý gần đây.

Công ty của "đại gia đi tu" có lợi nhuận quý đầu niên độ giảm (Ảnh: HS).

Không chỉ quý đầu niên độ 2025-2026, ngay từ quý cuối niên độ trước, kết quả kinh doanh của Hoa Sen đã đi xuống. Cổ phiếu HSG cũng giảm từ vùng 20.500 đồng/đơn vị vào đầu tháng 9/2025 xuống 15.750 đồng/đơn vị ở thời điểm hiện tại, tức giảm 23%.

Kết quả kinh doanh của tập đoàn đi xuống trong bối cảnh tình hình tiêu thụ tôn mạ tại Việt Nam tuy có hồi phục ở thị trường nội địa nhưng xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu quốc tế và các rào cản thương mại. Doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược, tập trung cho thị trường nội địa trong thời gian tới.

Tính đến 31/12/2025, tập đoàn của “đại gia đi tu” có gần 13.456 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền và tương đương tiền ở mức 858 tỷ đồng. Công ty chỉ có gần 67 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt 2.187 tỷ đồng và 9.440 tỷ đồng. Công ty có 9.665 tỷ đồng nợ ngắn hạn, trong khi nợ dài hạn là gần 17 tỷ đồng.