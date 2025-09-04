Cổ phiếu "đại gia đi tu" tăng bung nóc, ngành thép rạng rỡ sắc xanh tím

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/9, thị trường diễn biến tích cực. VN-Index chốt phiên đạt 1.696,29 điểm, tăng gần 15 điểm so với hôm qua. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 39.827 tỷ đồng.

Điểm sáng thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu thép khi đồng loạt trong sắc xanh và tím. Một số cổ phiếu tăng trần như HSG (Hoa Sen), NKG (Nam Kim), TLH (Thép Tiến Lên). Trong đó, cổ phiếu HSG do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch HĐQT được giao dịch gần 29 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu ngành thép diễn biến tích cực (Ảnh chụp màn hình).

Một số cổ phiếu thép khác cũng trên đà tăng mạnh như HPG (Hòa Phát) tăng 6%, TIS (Gang thép Thái Nguyên) tăng 3,77%, GDA (Tôn Đông Á) tăng 5,5%...

Nhóm cổ phiếu thép hưng phấn trong bối cảnh có nhiều yếu tố tích cực tác động đến ngành này. Sản lượng tiêu thụ và giá thép Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng nhờ ngành bất động sản trong nước phục hồi cùng việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm cuối giai đoạn 2021-2025. Việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc cũng hỗ trợ giá thép Việt Nam.

Theo nhận định của MBS Research, tháng 7, sản lượng tiêu thụ thép nội địa tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhờ tác động tích cực từ nguồn cung bất động sản phục hồi và giải ngân đầu tư công tăng.

Áp lực giảm giá từ thép Trung Quốc cũng hạ nhiệt nhờ Chính phủ nước này quyết liệt thực hiện các biện pháp cắt giảm sản lượng. Trong tháng 7, sản lượng sản xuất tại nước này đã giảm 4% so với cùng kỳ và giảm 3% tính từ đầu năm.

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu như than và quặng dự báo giảm 4-5% so với cùng kỳ trong bối cảnh nguồn cung dồi dào sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận gộp các doanh nghiệp sản xuất thép. Đơn vị này dự báo lợi nhuận toàn ngành thép giai đoạn 2025-2026 có thể tăng trưởng đến 47% so với cùng kỳ.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, cổ phiếu ngành ngân hàng hôm nay cũng có nhiều diễn biến tích cực. Một số mã tăng ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung như LPB, VCB, VPB, MSB, SSB, TPB, ACB.

Thị trường vẫn chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị bán ròng phiên này đạt hơn 790 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như VPB, VHM, MSN, MWG, GEX, DXG...