Lộc Trời có tổng giám đốc mới, là ông Trần Khánh Dư

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) công bố bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Tấn Hoàng; ông Bùi Quang Phú làm Giám đốc Tài chính.

Ông Dư sinh năm 1981, từng làm Trưởng ban kiểm soát của Lộc Trời từ năm 2019 và thôi nhiệm vào tháng 4/2022. Trong biên bản họp cổ đông thường niên 2025, ông Dư còn xuất hiện với vị trí đại diện ban tái cấu trúc của Lộc Trời.

Lộc Trời thay tổng giám đốc (Ảnh: LTG).

Ban tái cấu trúc này được thành lập tháng 4/2025, đặt mục tiêu hoàn thành tái cấu trúc trong cùng năm. Theo ông Dư, các hoạt động tái cấu trúc như tiếp xúc, đàm phán với 12 ngân hàng... được rốt ráo thực hiện.

Cũng theo chia sẻ từ ông Dư, Lộc Trời trong những năm qua bị khủng hoảng tài chính. Nhiều năm, trong giai đoạn thịnh vượng, công ty chỉ biết làm kinh doanh, làm việc với nông dân. Không may mắn khi xảy ra một sự kiện tài chính, công ty rơi vào cảnh bị động, không có kinh nghiệm tái cấu trúc, xử lý tài chính.

Vì vậy từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2025, công ty trong tình trạng xoay xở các vấn đề tài chính. Việc tái cấu trúc cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ đồng, tập trung 3 ngân hàng trong nước. Ngoài ra, công ty cũng đề nghị tái cấu trúc với tất cả ngân hàng nước ngoài.

Lộc Trời được biết tới là doanh nghiệp "ông lớn" trong ngành gạo, cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh hạt giống... Trong giai đoạn khó khăn, công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng. Công ty dự kiến lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng.