Khơi thông 500 tấn vàng trong dân, tạo vốn 80 tỷ USD cho nền kinh tế

Ngày 13/1, tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” diễn ra tại Hà Nội, các diễn giả tập trung bàn luận về triển vọng bất động sản, vàng và chứng khoán, cùng những động lực và rủi ro của từng kênh trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Bất động sản sàng lọc khốc liệt

Ở góc nhìn bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT GP.Invest, đánh giá thị trường năm 2026 có thể giải quyết một phần chênh lệch cung cầu nhờ nguồn cung nhà ở xã hội tăng lên, các cơ chế thúc đẩy nhà ở thương mại và quyết tâm cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, TPHCM.

Đồng thời, đầu tư hạ tầng mạnh ra vùng ven khiến bất động sản dịch chuyển ra ngoài các vành đai, kéo theo thay đổi về không gian phát triển.

Toàn cảnh tọa đàm "Cơ hội đầu tư năm 2026" (Ảnh: BTC).

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT GP.Invest cảnh báo sẽ khó khăn hơn với doanh nghiệp địa ốc khi thị trường trở nên “khó tính” và cạnh tranh quyết liệt. Nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại, khiến chi phí tài chính đội lên. Trong khi đó, kênh huy động vốn cũng gặp trở ngại, nhất là sau cú sốc trái phiếu giai đoạn trước.

Theo ông Hiệp, thị trường đang trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh. Nếu trước đây có nhiều nhà đầu tư “tay trái” tham gia bất động sản, thì hiện nay những chủ đầu tư trụ lại thường là các đơn vị có tầm nhìn và kinh nghiệm.

Cơ hội vẫn còn, nhưng đi kèm thách thức, doanh nghiệp phải tính toán kỹ về pháp lý, vị trí, sức mua, cơ cấu sản phẩm, chiến lược giá và kỷ luật dòng tiền.

Vàng và “kho tài sản ngủ yên”

Với kênh đầu tư vàng, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital, nhận định đây là tài sản mang tính quốc tế nên giá trong nước về cơ bản vận động đồng pha thế giới. Tuy nhiên, ông lưu ý thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông hoàn toàn với quốc tế, vì vậy chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, chủ yếu do yếu tố cung - cầu.

Theo ông Dũng, Nghị định 232 được kỳ vọng tháo gỡ một phần khi từng bước phá bỏ thế độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng vàng miếng. Khi nguồn cung dồi dào hơn, bài toán tiếp theo là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital (Ảnh: BTC).

Đáng chú ý, Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt hướng tới việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trong năm 2026, với kỳ vọng tạo cơ chế giao dịch minh bạch, công khai và giá hình thành theo cung cầu thực.

Ông Dũng hình dung lộ trình ba giai đoạn: Trước hết ưu tiên giao dịch vàng vật chất/vàng nguyên liệu với nhóm tổ chức đủ điều kiện; sau đó mở rộng cho người dân; xa hơn phát triển các sản phẩm như chứng chỉ vàng, quỹ vàng và công cụ phái sinh.

Mục tiêu quan trọng của sàn vàng là huy động nguồn vàng trong dân. “Theo đánh giá thận trọng, lượng vàng trong dân có thể lên tới 500 tấn, quy đổi tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, khoảng 80 tỷ USD”, ông Dũng nói.

Đây là nguồn lực rất lớn đang nằm rải rác trong xã hội; nếu được huy động hiệu quả, có thể trở thành nguồn vốn quan trọng cho đầu tư và phát triển kinh tế.

Thị trường vốn hưởng lợi từ cải cách và nền tảng doanh nghiệp

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, CEO Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Việt Nam vừa trải qua năm 2025 đầy hứng khởi khi tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% và thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng khoảng 40%. Bà nhìn nhận 2026 là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới, với quyết tâm rất lớn của Chính phủ nhằm đưa tăng trưởng kinh tế lên mức hai con số.

CEO TCBS cho rằng song hành với mục tiêu này là những hành động quyết liệt hơn về cải cách thể chế và chính sách, với mức độ cởi mở cao hơn. Khung pháp lý cho nhiều sản phẩm đầu tư mới đang dần được hoàn thiện tại Việt Nam, tạo tiền đề cho thị trường vốn phát triển.

Ở góc nhìn động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời khu vực doanh nghiệp tư nhân được kỳ vọng phục hồi mạnh hơn. Những yếu tố này tạo nền tảng cho sản xuất kinh doanh, qua đó hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Bà Hiền cho rằng điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển bền vững vẫn là chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Với dự báo lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết có thể tăng trưởng khoảng 15-20% trong năm tới, thị trường vẫn có thể xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Bà cũng đề cập kỳ vọng làn sóng IPO và M&A sẽ mang lại dòng vốn mới, trong bối cảnh thị trường IPO đang có dấu hiệu sôi động trở lại.

Về chiến lược, vị chuyên gia nhấn mạnh quản lý gia sản cần nhìn toàn diện, không chỉ cổ phiếu mà gồm cả trái phiếu, chứng chỉ quỹ, sản phẩm cấu trúc, vàng, bất động sản và xa hơn là tài sản số. Xu hướng được bà nhắc tới là đa dạng hóa danh mục, đầu tư theo rổ cổ phiếu hoặc quỹ thay vì “đặt cược” vào một vài mã riêng lẻ.