Loạt ngân hàng đã chốt lịch họp cổ đông

Theo thông lệ, ĐHĐCĐ là dịp để các nhà băng báo cáo kết quả kinh doanh năm trước, trình kế hoạch lợi nhuận, tăng vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận, đồng thời xin ý kiến cổ đông về định hướng chiến lược và công tác nhân sự cấp cao trong năm tới.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: STB) bất ngờ thay đổi địa điểm tổ chức đại hội. Theo thông báo, ngân hàng sẽ họp vào ngày 22/4 tại tỉnh Phú Thọ, theo hình thức trực tiếp. Nội dung chi tiết chưa được công bố. Trong bối cảnh nhà băng này có nhiều biến động về nhân sự cấp cao và hoạt động kinh doanh thời gian qua, kỳ đại hội năm nay thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán: NAB) chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 23/2. Đại hội dự kiến tổ chức lúc 8h30 ngày 20/3, địa điểm cụ thể sẽ được ngân hàng thông báo sau.

Cổ đông thảo luận tại một kỳ họp cổ đông thường niên (Ảnh: DT).

Tương tự, Ngân hàng TMCP An Bình (mã chứng khoán: ABB) thông báo ngày 27/2 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 31/3 tại tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Theo kế hoạch, ABBank sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung trọng yếu như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ. Đáng chú ý, ngân hàng dự kiến xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên sở giao dịch chứng khoán.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 9/4 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, TPHCM. Tại đại hội, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026, cùng các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2025.

Trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã chứng khoán: NVB), Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (mã chứng khoán: PGB) cũng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) thông báo kế hoạch họp vào ngày 15/4 tại TPHCM, song chưa công bố nội dung chi tiết. Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán: MBB) dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/4 tại Hà Nội.

Việc dồn dập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 3 và 4 được xem là giai đoạn cao điểm của mùa đại hội ngân hàng, khi nhiều kế hoạch tăng trưởng, tăng vốn và tái cấu trúc sẽ được công bố, qua đó định hình kỳ vọng của thị trường trong năm 2026.