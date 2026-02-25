33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo, tập trung cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thực hiện chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 và dự thảo chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam đạt nhiều mục tiêu để giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Ví dụ, hiện có gần 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng, cao hơn mức mục tiêu tối thiểu 80%. Bên cạnh đó, 33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm trong 12 tháng qua, vượt 3-8% chỉ tiêu đề ra.

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt mỗi năm tăng gần 59%, cao hơn gấp đôi kế hoạch.

Khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các tổ chức tín dụng, tăng 38% chỉ tiêu tối thiểu.

Ngoài ra, 71% người trưởng thành có thông tin lịch sử tín dụng trong hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, cao hơn mức yêu cầu 70%.

Riêng tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 24% tổng dư nợ giai đoạn 2020-2025, thấp hơn khoảng 1% so với mục tiêu (25%).

Giao dịch tiền tại một chợ truyền thống (Ảnh: Thành Đông).

Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành là do xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng, chuyển từ các kênh phân phối truyền thống sang các kênh phân phối hiện đại nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và do những diễn biến không thuận lợi trên thị trường tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chiến lược cho giai đoạn mới, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo chiến lược đến năm 2030 gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan, các đơn vị trong ngành ngân hàng và các tổ chức quốc tế, với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp.

Theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chính phủ Việt Nam, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng các sản phẩm - dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, thuận tiện và chi phí hợp lý. Trọng tâm ưu tiên là người nghèo, người thu nhập thấp, nhóm yếu thế, cùng khu vực doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tương đương 30 lần GDP; 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa còn dư nợ tại ngân hàng, và 75% người trưởng thành có lịch sử tín dụng, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái tài chính minh bạch và bền vững hơn.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Trong đó, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả.

Ngoài ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế, Thủ tướng cho rằng ngành ngân hàng, tài chính cần đồng thời phát triển hạ tầng chiến lược, ưu tiên chuyển đổi xanh, số và cơ cấu lại nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung hoàn thiện pháp lý, phát triển hạ tầng tài chính số, đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ, gia tăng giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh linh hoạt để Chiến lược đạt hiệu quả, góp phần phát triển bền vững.