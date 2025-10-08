7 sếp Novaland mua hơn 17 triệu cổ phiếu với giá ưu đãi

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông báo tiếp tục chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu trong chương trình phát hành lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho cán bộ, nhân viên.

Theo đó, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc, mua thêm 3,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/đơn vị và nhận 3,1 triệu cổ phiếu thưởng ESOP.

Cùng với ông Bắc, nhiều cán bộ chủ chốt khác của Novaland cũng tham gia mua và nhận cổ phiếu thưởng trong đợt phân phối như bà Trần Thị Thanh Vân - Phó tổng giám đốc (hơn 2,5 triệu cổ phiếu), ông Cao Trần Duy Nam - Phó tổng giám đốc (hơn 2,5 triệu cổ phiếu)...

Trước đây, tổng giám đốc Novaland cũng đã mua gần 4,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/đơn vị và nhận số lượng cổ phiếu thưởng tương đương.

Tổng cộng 2 đợt, ông Bắc có được 14,6 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,718% vốn.

Chính sách phát hành và chào bán cổ phiếu ESOP được Novaland lý giải nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động; thu hút, khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức và hưởng thành quả. Cổ phiếu thưởng ESOP có thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (7/10), cổ phiếu NVL có giá 15.400 đồng/đơn vị, giảm 23% so với mức đỉnh một năm diễn ra hồi tháng 8 vừa qua.

Novaland bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục (Ảnh minh họa: CĐT).

Nửa đầu năm nay, Novaland phát sinh khoản lỗ 666 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 7.456 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm 4.127 tỷ đồng). Ngoài ra, tính đến ngày 30/6, tập đoàn chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả.

Đơn vị kiểm toán cho rằng những điều kiện và sự kiện này có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Trong trường hợp đó, tập đoàn có thể không thu hồi được giá trị tài sản và thanh toán được các khoản nợ phải trả trong điều kiện kinh doanh bình thường trong ít nhất 12 tháng tới kể từ ngày của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

Ban lãnh đạo Novaland lý giải doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 12 tháng tới kể từ ngày phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Tập đoàn cho biết đã đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn. Tổng số tiền là 14.484 tỷ đồng. Các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép tập đoàn thời gian để khắc phục.

Tập đoàn cũng thanh lý tài sản theo mức giá bán dự kiến là 28.380 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp đang nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục còn lại, tích cực chuẩn bị nguồn vốn triển khai xây dựng dự án và kỳ vọng sẽ đạt được các mốc pháp lý cần thiết trong năm nay cho mục tiêu bán hàng trong 12 tháng tiếp theo.