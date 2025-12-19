Loạt công ty "họ FLC" của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp rời sàn

Ngày 18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (mã chứng khoán: FHH).

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của 4 công ty gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB); Công ty cổ phần Nông dược HAI (HAI) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Các doanh nghiệp trên đều nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Trừ Nông dược HAI đặt trụ sở tại TPHCM và Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC có trụ sở tại Thanh Hóa thì các doanh nghiệp còn lại đều đăng ký địa chỉ tại tòa nhà FLC Landmark (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những cổ phiếu của các doanh nghiệp này đều đang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài do nhiều vi phạm. Riêng cổ phiếu FLC, sau khi bị hủy niêm yết trên HoSE, chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng hiện cũng rơi vào diện đình chỉ.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn dự kiến đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tái cơ cấu hệ sinh thái.

Hiện, FLC đang làm việc với đơn vị kiểm toán, dự kiến công bố báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2024 trong năm nay và báo cáo năm 2025 vào quý I/2026, trước khi gửi hồ sơ xin khôi phục giao dịch.

Trên sàn UPCoM, mã FLC đang duy trì ở mức giá 3.500 đồng/cổ phiếu suốt hơn 3 năm và vẫn nằm trong diện cảnh báo, hạn chế giao dịch. Theo bà Huyền, chủ trương của tập đoàn này là đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được đưa ra trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng, toàn diện, và các thủ tục tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Mục đích là tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho hãng.