Loạt công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu DGC trước "biến cố"

Ngày 17/3, thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) Đào Hữu Huyền, cùng con trai là Phó Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố đã gây rúng động thị trường chứng khoán.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can tại công ty bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, che giấu doanh thu... Ngay sau đó, cổ phiếu của doanh nghiệp này lập tức giảm kịch sàn, lượng dư bán giá sàn lên gần 13 triệu đơn vị. Từ cuối năm 2025, cổ phiếu DGC đã từng gây chú ý khi bất ngờ giảm sàn liên tiếp, nhiều quỹ đầu tư lớn đã nhanh chóng thoái sạch vốn tại doanh nghiệp này.

Trong khi đó, vài ngày trước thông tin pháp lý này, nhiều công ty chứng khoán lớn vẫn liên tục đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân "mua vào" đối với mã cổ phiếu DGC.

Đơn cử, trong báo cáo phân tích đưa ra hôm 11/3, Chứng khoán SHS khuyến nghị "khả quan" với cổ phiếu DGC, giá mục tiêu 103.000 đồng/đơn vị, cao hơn 35,6% so với thị giá thời điểm khuyến nghị.

Theo công ty chứng khoán này, mã DGC có giai đoạn giảm mạnh cuối năm 2025 trước một số tin đồn tiêu cực trên thị trường, cổ phiếu giảm mạnh về vùng giá 60.000-63.000 đồng. Theo góc nhìn kỹ thuật, mã DGC sẽ hồi phục trong dài hạn.

Chứng khoán SHS cũng nêu khả năng đầu tư mã DGC sẽ có rủi ro môi trường đáng kể do hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, vốn phát sinh nhiều chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm. Trong bối cảnh yêu cầu pháp lý và giám sát môi trường ngày càng được chú trọng, nếu công tác kiểm soát ô nhiễm tại mỏ và nhà máy không theo kịp, công ty có thể chịu áp lực lớn từ việc chi phí tuân thủ tăng, rủi ro pháp lý, phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, tổn hại đến hình ảnh, thậm chí bị đình chỉ hoạt động.

Tương tự, Chứng khoán BSC đưa ra khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu DGC, với giá mục tiêu 96.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng kỳ vọng khoảng 25% so với giá đóng cửa ngày 13/3.

Theo nhóm phân tích tại công ty này, cổ phiếu DGC đã giảm khoảng 35% so với vùng đỉnh thiết lập vào tháng 6/2024, qua đó đưa cổ phiếu về vùng định giá hấp dẫn hơn, đặc biệt trong bối cảnh kết quả kinh doanh bắt đầu cho thấy dấu hiệu ổn định và dần phục hồi.

Mới nhất trong báo cáo phân tích phát hành ngày 16/3, Chứng khoán HSC cũng cho biết sau khi ghi nhận mức tăng 6% trong vòng một tháng nhưng giảm 22% trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu DGC hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng một năm ở mức 11,5 lần, thấp hơn mức trung bình ba năm là 12,7 lần.

Chứng khoán HSC theo đó dự phóng thị giá DGC sẽ tăng lên 82.600 đồng/cổ phiếu (tương ứng mức tăng kỳ vọng 16%) và đưa ra khuyến nghị "tăng tỷ trọng" với mã hóa chất này. Trong đó, một số yếu tố tích cực đang hỗ trợ triển vọng toàn cầu và giá bán bình quân, bao gồm nhu cầu cải thiện, căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và tình trạng thắt chặt nguồn cung tạm thời sau khi công suất tại Việt Nam giảm gần 20% do sự cố xảy ra vào giữa tháng 2.

Hay Chứng khoán Yuanta Việt Nam, báo cáo mới nhất duy trì khuyến nghị "mua" đối với DGC. Theo quan điểm của Yuanta Việt Nam, dù Hóa chất Đức Giang chịu rủi ro vận hành và những bất ổn pháp lý đang gia tăng cho thấy phần bù rủi ro đang cao hơn, và giá mục tiêu của họ hiện có vẻ khá tham vọng…, tuy nhiên nếu các vấn đề liên quan đến giám sát pháp lý được tháo gỡ, có thể dẫn đến một sự phục hồi mạnh mẽ về giá cổ phiếu, do đó chuyên gia tại Yuanta Việt Nam vẫn giữ nguyên khuyến nghị "mua".