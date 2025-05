Loạt chuyến bay châu Á buộc phải hủy khẩn cấp, chuyện gì đang xảy ra?

Nhiều hãng hàng không ở Đông Nam Á và Đông Á đã phải hủy hoặc thay đổi lộ trình bay vì Pakistan và khu vực Tây Bắc Ấn Độ tạm thời đóng cửa không phận. Việc này xảy ra sau khi căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang nghiêm trọng sau các cuộc không kích của New Delhi.

Hiện chưa rõ việc đóng cửa không phận sẽ kéo dài bao lâu cũng như thời gian cần thiết để điều chỉnh các hành trình bay. Dữ liệu từ trang web theo dõi máy bay Flightradar24 cho thấy hàng chục máy bay thường bay qua Pakistan và miền Bắc Ấn Độ đã phải chuyển hướng qua Biển Đỏ và miền Nam Ấn Độ, khiến thời gian bay kéo dài thêm vài giờ.

Do Pakistan tạm thời đóng cửa không phận kể từ 2h55 ngày 7/5 (giờ Việt Nam) nên Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay đi châu Âu nhằm đảm bảo an toàn.

Ngày 7/5, một số chuyến bay đã được thay đổi lộ trình không bay qua không phận Pakistan, bao gồm các chuyến VN36, VN37 giữa Hà Nội và Frankfurt; VN30, VN31 giữa TPHCM và Frankfurt; VN10, VN11 giữa TPHCM và Paris; VN18, VN19 giữa Hà Nội và Paris (Pháp); VN50 từ London (Anh) đến TPHCM.

Vietnam Airlines cho biết thời gian tới, các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình khu vực. Hãng theo dõi chặt chẽ cập nhật từ cơ quan chức năng và thông tin đến hành khách nếu có thay đổi liên quan đến hành trình bay.

Các chuyến bay từ châu Á đến châu Âu thường phải bay qua Ấn Độ, Pakistan và khu vực Trung Á. Với những diễn biến căng thẳng mới, hàng loạt chuyến bay quốc tế đã chuyển hướng để không bay qua không phận Pakistan.

Loạt máy bay cố gắng không bay qua Pakistan (Ảnh: Flightradar24).

Tương tự, Thai Airways cho biết ít nhất 8 chuyến bay đến các thành phố châu Âu như London, Munich và Frankfurt sẽ phải chuyển hướng và bị chậm trễ. Tuy nhiên, các chuyến đi Brussels và Paris không bị ảnh hưởng. Một chuyến bay từ Frankfurt đến Bangkok cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Dubai.

Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan cho biết họ đã chuẩn bị sẵn các phương án để hỗ trợ hành khách nếu bị lỡ chuyến bay nối chuyến, nhất là tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan). Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, chưa ghi nhận trường hợp nào bị lỡ chuyến.

Sân bay quốc tế Taoyuan (Đài Loan, Trung Quốc) thông báo một số chuyến bay đến châu Âu bị chậm hoặc phải đổi hướng do tình hình tại khu vực Nam Á. Các chuyến bay đến Frankfurt, Vienna, Amsterdam, Rome và London sẽ hạ cánh tại Bangkok. Một chuyến bay đi London vào sáng ngày 8/5 đã bị hủy.

Hãng hàng không Japan Airlines cho biết các chuyến bay đến Doha sẽ chuyển hướng và các chuyến bay đến New Delhi và Bengaluru sẽ mang thêm nhiên liệu dự phòng.

Batik Air, hãng hàng không thuộc Tập đoàn Lion của Indonesia, cũng thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Lahore (Pakistan) và Amritsar (Ấn Độ) trong 2 ngày 7/5-8/5.

Tương tự, Malaysia Airlines xác nhận các chuyến bay từ Kuala Lumpur đến sân bay Heathrow (London) và Charles de Gaulle (Paris) đã chuyển hướng và hạ cánh tiếp nhiên liệu ngắn tại Doha (Qatar) trước khi tiếp tục hành trình.

"Sân bay Amritsar thuộc bang Punjab (Ấn Độ) tạm thời đóng cửa từ 7-9/5 vì lý do an ninh và điều hành. Do đó, toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Amritsar trong thời gian này sẽ bị đình chỉ", hãng Malaysia Airlines thông báo.

"Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy", hãng bay cho biết.