Loạt áp lực với nhà bán lẻ trên thị trường 6,4 triệu tỷ đồng

Với cơ cấu dân số vàng, đô thị hoá tăng tốc, nền kinh tế phát triển kéo theo thu nhập bình quân đầu người tăng… đã và đang thúc đẩy ngành bán lẻ Việt Nam.

Bán lẻ tăng tốc, song nhà bán hàng đối mặt với loạt áp lực

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2024, doanh thu ngành bán lẻ - bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam ước đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với năm trước.

Báo cáo mới nhất của Super Market Research nêu, trong 10 năm tới, thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với mức CAGR trung bình 13,6% giai đoạn 2025-2033.

“Giá trị thị trường có thể tăng vượt bậc, song đi cùng với đó là mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn, chi phí vận hành cao hơn và yêu cầu khắt khe hơn về hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng. Mặc dù tiềm năng phát triển là rất lớn, nhưng để duy trì tăng trưởng thực chất, đặc biệt với các nhà sản xuất vừa và lớn vẫn còn không ít thách thức”, chia sẻ đáng chú ý của bà Đặng Hồng Thủy - Giám đốc Phát triển Thương mại, One Mount Distribution - tại sự kiện mới đây.

Dưới góc nhìn người trong cuộc, bà Thủy chỉ ra loạt thách thức cho ngành bán lẻ. Thứ nhất, nhiều nguồn hàng trôi nổi chưa đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Thứ hai, giá cả thị trường biến động, chịu ảnh hưởng từ nhiều tầng trung gian và đối tượng bán, khiến mất cân bằng giữa các kênh phân phối. Tính trung thành của điểm bán thấp, dễ bị thu hút bởi nguồn hàng giá rẻ, dẫn đến mất khách hàng. Sự phụ thuộc lớn vào đội ngũ bán hàng trực tuyến, tiềm ẩn rủi ro khi nhân sự thay đổi hoặc đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc.

Ngoài ra, chi phí phát triển sản phẩm mới cao, nhưng tỷ lệ thành công khi ra mắt lại thấp. Hệ thống phân phối truyền thống có quá nhiều tầng trung gian, làm tăng chi phí và khiến nhà sản xuất khó kiểm soát được chất lượng khi tới điểm bán cuối cùng….

Bà khẳng định số hoá toàn diện là giải pháp cần thiết để các tiểu thương bắt nhịp chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM: Chuyển đổi số không còn là lựa chọn

Phó giám đốc Sở Công Thương Lê Huỳnh Minh Tú (Ảnh: DT).

Ở vai trò nhà chức trách, Phó giám đốc Sở Công Thương Lê Huỳnh Minh Tú nhận định tại một sự kiện sáng nay diễn ra ở TPHCM, trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên kinh tế số, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Chuyển đổi số đã, đang và sẽ là động lực then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chuỗi cung ứng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng.

Theo định hướng của Nghị quyết 57 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP, trong đó ngành thương mại - dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ, đóng vai trò dẫn dắt.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Công Thương TPHCM triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công thương, cụ thể như: Xây dựng hệ sinh thái số ngành thương mại - phân phối, kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà phân phối, logistics và người tiêu dùng trên cùng nền tảng dữ liệu dùng chung....

Song song, lãnh đạo nhấn mạnh việc cần phối hợp cùng các đơn vị công nghệ và đầu tư; trong đó One Mount và các đối tác tại sự kiện hôm nay theo ông Tú là một ví dụ điển hình; tất cả vì mục tiêu cùng nhau vun đắp, xây dựng các mô hình “bán lẻ thông minh”, “chuỗi cung ứng số” và “kết nối dữ liệu ngành”.

Hiện, Việt Nam có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, ước tính đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Lực lượng này được ví như “mạch máu” của nền kinh tế tiêu dùng quốc gia, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi chuyển đổi số diễn ra sâu rộng.

Quy định triển khai hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng, bỏ thuế khoán từ 1/1/2026 cũng đặt ra bài toán về năng lực quản lý, thích ứng - đòi hỏi các hộ kinh doanh phải chuyển mình để bắt nhịp cùng thời đại và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc Thương mại của MM Mega Market - cho biết, ngành bán lẻ hiện nay đòi hỏi phải chuyển đổi số nhanh chóng. Không chỉ hỗ trợ nhà bán hàng tiết kiệm chi phí, truy xuất được nguồn gốc, quản lý kho hàng… theo ông Toàn, người tiêu dùng hiện nay thậm chí đòi hỏi tốc độ phải nhanh, có ngay và phải được cá nhân hoá.

Theo đó, doanh nghiệp khẳng định cần phải chuyển đổi số, đồng thời giúp ngành bán lẻ nói chung và nhà bán hàng nói riêng phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương TPHCM cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đơn vị công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng hơn trong toàn ngành, hướng tới một hệ sinh thái thương mại hiện đại, kết nối và xanh hóa.