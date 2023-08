Liên danh Hoa Lư kiến nghị, ACV trả lời lý do trượt gói thầu 35.000 tỷ đồng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có thông báo kết quả chọn liên danh Vietur thi công gói thầu 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ngoài ra, ACV cũng nêu lý do khiến 2 liên danh nhà thầu còn lại (liên danh Hoa Lư và liên danh CHCE - BCEG - Vietnam Contractors) không được chọn.

Về liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, ACV cho biết hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 4 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (specs) của vật liệu, thiết bị hệ thống cơ điện (M&E), hệ thống thiết bị nhà ga (TE) của hồ sơ mời thầu. Điểm đánh giá của phương án đề xuất kỹ thuật và các tài liệu chứng minh kèm theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu tại Mục 40000 - Thiết bị nhà ga.

Cụ thể, theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, hệ thống xử lý hành lý (BHS) là một hệ thống thiết bị hàng không chính trong dây chuyền công nghệ nhà ga hành khách, một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến công suất khai thác, vận hành của nhà ga.

Tuy nhiên, theo ACV, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hệ thống BHS của liên danh Hoa Lư không tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật, sai khác với giải pháp thiết kế của hồ sơ mời thầu, làm ảnh hưởng đến chức năng đảm bảo hoạt động và dự phòng công suất của hệ thống BHS.

Gói thầu thi công nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá 35.000 tỷ đồng đã chọn được nhà thầu (Ảnh: ACV).

ACV chỉ ra 7 lỗi tại hồ sơ đề xuất kỹ thuật hệ thống BHS của liên danh Hoa Lư không tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Thứ nhất, khu vực băng chuyền vận chuyển hành lý sau soi chiếu an ninh hàng không/hải quan (lầu 3) không tuân thủ yêu cầu.

Thứ 2, khu vực băng chuyền sử dụng công nghệ vận chuyển hành khách bằng khay độc lập (gọi tắt là băng chuyền ICS) không tuân thủ theo yêu cầu.

Thứ 3, bố trí tạm chỉnh sửa hành lý (sau khi chuyển lên khay) trực tiếp trên đường băng chuyền ICS (dạng inline) không tuân thủ yêu cầu.

Thứ 4, bố trí băng chuyền ICS khu vực máy soi EDS thứ cấp, khu vực trạm mã hóa hành lý (MES) không tuân thủ yêu cầu.

Thứ 5, bố trí băng chuyền ICS khu vực phân loại hành lý xuống băng chuyền chất xếp hàng lý không tuân thủ yêu cầu.

Thứ 6, khu vực băng chuyền ICS cho hành lý chuyển tiếp không bố trí đường băng chuyền ICS kết nối giữa các nhà ga trong tương lai theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Thứ 7, bố trí băng chuyền ICS vận chuyển và lưu trữ chồng khay trống, thiết bị xếp khay trống và thiết bị tách khay không tuân thủ theo yêu cầu.

Đối với mục 42100 & 4220 - Thiết bị soi chiếu an ninh, ACV cho biết một số loại thiết bị do liên danh Hoa Lư đề xuất trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật có thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về độ phân giải, độ xuyên thép, tính năng hiệu chỉnh liên tục và tư động; hoặc không có chứng nhận của TSA (Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ).

Về liên danh CHCE - BCEG - Vietnam Contractors, văn bản của ACV chỉ ra hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật tại Phụ lục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật, mục A - Nhân sự chủ chốt của hồ sơ mời thầu.

Trong hồ sơ làm rõ hồ sơ dự thầu, liên danh CHCE - BCEG - Vietnam Contractors đã đề xuất thay thế nhiều nhân sự chủ chốt, đồng thời cung cấp các tài liệu chứng minh kèm theo. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá các tài liệu bổ sung, làm rõ, liên danh này vẫn còn tới 18 nhân sự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên để đánh giá toàn diện, ACV cho biết đã xem xét toàn bộ đề xuất về kỹ thuật của liên danh. Kết quả cho thấy phần đề xuất kỹ thuật của nhà thầu không đạt điểm tối thiểu cho các phần/mục có quy định về điểm tối thiểu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trong đó, các phần/mục điểm thành phần đánh giá về Phụ lục 3 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư phần xây dựng; Phụ lục 4 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, thiết bị hệ thống cơ diện hệ thống thiết bị nhà ga; Phụ lục 5 - Biện pháp tổ chức thi công, đều không đạt điểm tối thiểu theo quy định.

Trước đó, ACV loại liên danh Hoa Lư và liên danh CHCE - BCEG - Vietnam Contractors khỏi vòng hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đưa liên danh Vietur vào vòng chấm tài chính. Quyết định này khiến liên danh Hoa Lư gửi kiến nghị lên nhiều cấp, bộ, ngành. Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ liên quan sau đó có yêu cầu ACV trả lời các kiến nghị của liên danh Hoa Lư.