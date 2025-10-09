Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước: Ưu tiên vấp vốn cho doanh nghiệp dệt may

Ngày 9/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM phối hợp một số đơn vị tổ chức hội nghị “Ngành dệt may và chuỗi cung ứng - Giải pháp trong biến động”.

Lãnh đạo NHNN: Vốn ngân hàng ưu tiên đổ về ngành dệt may

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM, cho biết, tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM đạt 4,8 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2024. Dòng vốn chủ yếu chảy vào các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú, vận tải, kho bãi và xây dựng.

Trong đó, ngành dệt may là một trong những nhóm được ưu tiên hỗ trợ. Sự hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng là rất kịp thời trong bối cảnh ngành đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt “chạy đua” đơn hàng xuất sang Mỹ.

Ông Ngô Tấn Long, Phó tổng giám đốc ACB, nhấn mạnh vốn là yếu tố sống còn với mọi doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là dệt may - ngành có chu kỳ sản xuất dài và phụ thuộc lớn vào đơn hàng xuất khẩu.

Ghi nhận, sau giai đoạn khó khăn vì nhu cầu toàn cầu sụt giảm, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, để biến tín hiệu phục hồi thành hiệu quả kinh doanh bền vững, ngành này rất cần sự đồng hành của hệ thống ngân hàng thông qua các gói tín dụng chuyên biệt, lãi suất ưu đãi và cơ chế linh hoạt. Ngân hàng cũng có nhiều giải pháp về tín dụng lãi suất thấp, ưu đãi...

Tương tự, ABBank cũng vừa giới thiệu gói giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp may mặc và sản xuất sợi, trong đó doanh nghiệp có doanh thu bằng USD được hưởng lãi suất vay VND chỉ từ 2,35%/năm.

Bà Liên cho biết, thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh các gói tín dụng "đo ni đóng giày", với lãi suất ưu đãi, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các hiệp hội để kịp thời nắm bắt vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp dệt may.

Giúp ngành tháo gỡ nhiều khó khăn, đẩy mạnh "xanh hoá"

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM (Ảnh: DT).

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, thông tin 9 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 34,75 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng may mặc chiếm 27,8 tỷ USD, phần còn lại là vải, xơ sợi, phụ liệu và vải địa kỹ thuật (dùng để gia cố, bảo vệ cho các công trình xây dựng).

Ngành dệt may đang tạo ra thặng dư thương mại gần 17 tỷ USD, đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia. Việt Nam hiện nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, với sản phẩm đã có mặt tại 138 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dù vậy, ngành dệt may vẫn còn đối mặt với loạt thách thức.

Thứ nhất là sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là vải (kim ngạch nhập khẩu 9 tháng lên tới 11 tỷ USD, chủ yếu từ Trung Quốc), khiến chi phí sản xuất chịu tác động mạnh từ biến động tỷ giá và logistics.

Thứ hai là chi phí lao động liên tục tăng, trong khi giá bán trên mỗi đơn hàng lại bị đối tác nước ngoài ép giảm, làm biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Thứ ba là chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, lao động và trách nhiệm xã hội ngày càng lớn do mỗi thị trường, mỗi nhãn hàng áp dụng một bộ quy chuẩn riêng.

Cuối cùng là thiếu vốn để đầu tư vào công nghệ, tự động hóa và "xanh hóa". Trước đây, vì những khúc mắc này khiến nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay do các yêu cầu khắt khe từ ngân hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, với nguồn tín dụng chủ động từ hệ thống ngân hàng, theo đại diện ngành là động lực giúp ngành dệt may phục hồi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và xanh hóa chuỗi cung ứng trong giai đoạn tới.