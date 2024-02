"Có doanh nghiệp dệt may đứt gãy đơn hàng, kéo dài tới năm 2025"

Ông Lê Hoàng Tài - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)- nói năm nay, ngành dệt may sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp dệt may đã đứt gãy đơn hàng từ năm 2023 và thậm chí có trường hợp kéo dài tới năm 2025. Thông tin được ông Tài đưa ra tại buổi họp báo sáng nay (23/2), giới thiệu về Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024 (VIATT 2024).

Năm 2023, ngành dệt may đã phải đối diện với khó khăn, thách thức đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 40,3 tỷ USD, thấp hơn 10% so với năm trước và cách xa mục tiêu 47-48 tỷ USD đặt ra ban đầu. Năm nay, ngành đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD, tăng hơn 9% so với năm trước.

Ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm nay đạt 44 tỷ USD (Ảnh: Thanh An).

Ông Lê Hoàng Tài cho rằng năm 2023, ngành dệt may gặp thách thức từ nhiều yếu tố như vấn đề lạm phát ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu; sức mua giảm nhiều, đơn hàng giảm, lãi suất tăng cao, chênh lệch tỷ giá; chi phí logistics gia tăng...

Ông Tài đánh giá năm nay ngành được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều trở ngại, như xu hướng giảm đơn hàng, rủi ro trong chuỗi cung ứng, xu hướng chuyển đổi số - xanh hóa của ngành. Do đó, việc tìm kiếm các đơn hàng mới cho doanh nghiệp dệt may, mở ra các hướng đi, hướng phát triển mới là giải pháp mà Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.

Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới và cũng có nhiều tiềm năng để phát triển. Việt Nam cũng là thành viên của các hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA).

Nhiều nhà sản xuất dệt may quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam để thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa vốn đã phát triển mạnh mẽ... Các yếu tố này tiếp tục được ông Tài tin tưởng là các chỉ báo cho sự phát triển của ngành dệt may trong tương lai.