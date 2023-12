Lạm phát đúng như dự báo, Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất?

Trong tháng 11, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ, khớp với dự báo của các chuyên gia và thấp hơn mức 3,2% của tháng trước đó.

Sau khi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, CPI tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ. Cả 2 con số này đều khớp với dự báo và đi ngang so với tháng trước.

Mức giảm 2,3% của giá năng lượng đã góp phần kìm đà tăng của lạm phát. Trong đó, giá xăng giảm 6% và dầu nhiên liệu hạ 2,7%.

Chi phí nhà ở cũng tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ. Số liệu này cho thấy chi phí nhà ở vẫn đang trên đà giảm ổn định kể từ khi đạt đỉnh vào đầu năm nay.

CPI của Mỹ từ năm 2021 đến nay (Ảnh: CNBC).

Báo cáo lạm phát được đưa ra ngay khi Fed vừa bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Ngân hàng Trung ương Mỹ được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường đang dõi theo các tín hiệu từ Fed về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Matthew Raskin, cựu nhân viên cấp cao của Fed New York, hiện là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu lãi suất của Mỹ tại Ngân hàng Deutsche Bank, cho rằng việc đưa ra thêm nhiều tín hiệu có thể làm phức tạp hơn nỗ lực của Fed.

"Một khi đã đưa ra nhiều tín hiệu hơn, rất khó để duy trì thông điệp rằng bạn chưa tới gần thời điểm để thảo luận về cắt giảm lãi suất", ông chia sẻ với Financial Times.

Sau 11 lần nâng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái, các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng sẽ phát tín hiệu ngừng thắt chặt chính sách. Sau báo cáo lạm phát, thị trường dự báo Fed sẽ không nâng lãi suất thêm lần nào và đợt giảm lãi suất đầu tiên nhiều khả năng diễn ra vào giữa năm sau.