Làm nông khấm khá, bầu Đức vẫn gánh lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I cho thấy kết quả kinh doanh tăng vọt trên hầu hết chỉ tiêu.

Doanh thu thuần tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ lên 1.697 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn tăng mạnh 150% nhưng lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận 412 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Theo tập đoàn, doanh thu quý I tăng 894 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu trái cây tăng 318 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tăng 207 tỷ đồng và doanh thu bán heo tăng 369 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 51 tỷ đồng xuống còn 141 tỷ đồng do giảm lãi thanh lý khoản đầu tư vào nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã: HNG). Khoản này không phát sinh trong quý I/2023.

Kết thúc quý I, HAGL đạt 304 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 303 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 27% và 18% so với quý I/2022. Theo đó, tại ngày 31/3, lỗ lũy kế của HAGL còn 3.050 tỷ đồng.

Trong khi nợ phải trả ngắn hạn ở mức 10.187 tỷ đồng (tăng 969 tỷ đồng so với đầu năm) thì giá trị tài sản ngắn hạn ở mức 8.683 tỷ đồng. Như vậy, giá trị tài sản ngắn hạn của HAGL thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn thấp hơn đáng kể so với nợ ngắn hạn.

Sau khi công bố BCTC hợp nhất quý I/2023, HAGL cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Lỗ lũy kế giảm xuống phần nào đã khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Doanh thu từ chăn nuôi heo và trồng cây ăn trái vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Dù thế, năm 2023, công ty chỉ duy trì quy mô sản xuất như 2022 khi kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Công ty cũng đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính: thoái vốn vào nhóm HAGL Agrico, giảm số dư nợ vay, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời...