Hé lộ thu nhập của bầu Đức và vấn đề "nóng" của HAGL được kiểm toán lưu ý

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022. Theo đó, thu nhập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cùng các thành viên khác được trong vừa qua cũng được tiết lộ.

Cụ thể, mức thu nhập của bầu Đức tại Hoàng Anh Gia Lai là 2,57 tỷ đồng, gần như không đổi so với mức 2,66 tỷ đồng của năm 2021. Ngoài ra, ông Đức còn được hưởng 58,5 triệu đồng thu nhập tại các công ty con thuộc tập đoàn.

Người có thu nhập cao thứ 2 tại Hoàng Anh Gia Lai là Tổng giám đốc Võ Trường Sơn. Năm 2022, thu nhập của ông Sơn tại tập đoàn này là 2,13 tỷ đồng và tại các công ty con là 93,6 triệu đồng. Ông Võ Trường Sơn là người gắn bó tại Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2008 đến nay.

Hai Phó tổng giám đốc là bà Võ Thị Mỹ Hạnh, bà Hồ Thị Kim Chi trong năm 2022 được nhận mức thu nhập tương ứng 1,55 và 1,27 tỷ đồng.

Chi tiết thu nhập HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Hoàng Anh Gia Lai năm 2022 (Ảnh chụp màn hình).

Cá nhân có thu nhập thấp nhất trong danh sách công bố là ông Trần Văn Dai với 108 triệu đồng. Ông Dai được bầu Đức gọi là "công thần" tạo ra công thức thức ăn chăn nuôi từ chuối thải.

Tháng 3/2022, ông Đức đề cử ông Trần Văn Dai vào ghế Thành viên HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai. Ông Dai từng có thời gian làm việc tại C.P và Công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát, thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

Lãi ròng gấp 8,8 lần nhưng bị kiểm toán lưu ý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.110,8 tỷ đồng, tăng hơn 29,5 tỷ đồng so với mức 5.081,3 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Doanh thu thuần năm vừa gấp 2,4 lần so với năm 2022.

Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong năm 2022 đạt 1.173,4 tỷ đồng, gấp đôi mức 507 tỷ đồng của năm trước đó.

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán đạt 1.124,7 tỷ đồng, giảm 55,9 tỷ đồng so với mức 1.180,6 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Mức lợi nhuận này tăng tới 997 tỷ đồng, gấp 8,8 lần so với năm 2021. Hoàng Anh Gia Lai giải thích do lợi nhuận bán trái cây và bán heo trong năm 2022 tăng cao so với năm 2021.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong năm vừa qua của Hoàng Anh Gia Lai giảm 248,9 tỷ đồng do lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư giảm so với năm 2021. Chi phí tài chính tăng 558,8 tỷ đồng chủ yếu do trong năm 2022 tập đoàn này đã trích dự phòng các khoản đầu tư vào nhóm công ty HNG. Bên cạnh đó, lỗ chênh lệch tỷ giá cũng tăng cao so với năm 2021. Bù lại chi phí quản lý giảm 1.175,6 tỷ đồng do tập đoàn này tăng hoàn nhập dự phòng liên quan đến các khoản công nợ phải thu.

Một điểm đáng lưu ý trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Hoàng Anh Gia Lai là việc kiểm toán viên nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2022 là 3.341 tỷ đồng. Ngoài ra tại ngày này, nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn tới 1.179,5 tỷ đồng.

"Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", công ty kiểm toán cho biết.

Giải trình về vấn đề này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết trong năm 2023, doanh thu từ bán trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn tài chính cho tập đoàn tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, doanh nghiệp này đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.