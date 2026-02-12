Lãi suất ngân hàng cho nhau vay giảm mạnh về 4%

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira), lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,65-4,3% ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay vốn của các nhà băng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi các nhà băng thiếu lượng tiền dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định hiện hành, mỗi ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc.

Mức lãi suất này cao hay thấp một phần phản ánh thanh khoản của hệ thống, qua đó gián tiếp tác động lên lãi suất tiết kiệm và cho vay tại thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, lãi suất cao cho thấy các ngân hàng đang thiếu tiền ngắn hạn, thanh khoản căng thẳng nên phải vay nhau với giá cao. Lãi suất thấp cho thấy hệ thống dư tiền, thanh khoản dồi dào nên vay mượn lẫn nhau với chi phí thấp. Việc lãi suất qua đêm lao dốc được cho là tín hiệu của việc các ngân hàng không còn quá căng thẳng về nhu cầu vốn tức thời.

Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chính chiếm trên 90% giá trị giao dịch - giảm mạnh 4,3%/năm, xuống còn 4,2%/năm. Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,2%/năm, giao dịch tại 6,8%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,65%/năm, xuống 8,35%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 2,2%/năm còn 7%/năm.

Đối với USD, lãi suất cho vay liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng giảm 0,01%/năm, lần lượt xuống 3,61%/năm và 3,67%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,01%/năm, lên 3,72%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 3,75%/năm.

Trước đó, trong phiên giao dịch 3/2, lãi suất cho vay bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền Đồng đã tăng đột biến 2-7,9%/năm ở hầu hết kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm đã tăng vọt lên mức 17%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng tăng lên 15%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng lên 9,5%/năm.

Trong các phiên sau đó, lãi suất cho vay qua đêm giữa các nhà băng dần hạ nhiệt và giảm về vùng giá hiện tại.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Song song đó, trên kênh thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng, gồm 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày và 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, cùng áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm cho cả hai kỳ hạn.

Kết quả, các tổ chức tín dụng đã hấp thụ khoảng 7.941 tỷ đồng, trong đó toàn bộ 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày được phân bổ hết, còn kỳ hạn 28 ngày trúng thầu gần 2.941 tỷ đồng. Cùng ngày, lượng vốn đến hạn thanh toán ở mức khoảng 3.696 tỷ đồng. Nhà điều hành tiếp tục không phát hành tín phiếu mới.

Tính chung trong phiên, cơ quan điều hành đã bơm ròng xấp xỉ 4.245 tỷ đồng ra thị trường. Qua đó, dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố giấy tờ có giá tăng lên 480.615 tỷ đồng.

Việc quy mô lưu hành trên kênh OMO duy trì ở mức cao cho thấy nhà điều hành vẫn chủ động cung ứng thanh khoản cho hệ thống, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của thị trường tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vốn có xu hướng biến động theo yếu tố mùa vụ.