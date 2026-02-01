Lãi suất tiết kiệm tăng vọt, gửi tiền ngân hàng nào lời nhất trong tháng 2?

15 ngân hàng điều chỉnh lãi suất trong tháng 1

Theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, từ đầu tháng 1, có 15 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động.

Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB, Saigonbank, ACB, BVBank tăng lãi suất huy động. 2 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank.

Dựa trên biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến hôm nay (1/2) của các ngân hàng, mặt bằng lãi suất giữa các đơn vị đang phân hóa rất rõ theo từng kỳ hạn.

Ở kỳ hạn 1 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Vietcombank chỉ niêm yết 2,1%/năm, trong khi Agribank, BIDV và VietinBank cùng ở mức 3%/năm. Ngược lại, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đẩy lãi suất lên sát trần 4,75%/năm như BVBank, OCB, PGBank, Sacombank, VPBank...

Kỳ hạn 3 tháng ghi nhận xu hướng tương tự. Các ngân hàng lớn vẫn giữ mức thấp, khoảng 2,4-3,5%/năm, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân phổ biến quanh 4,5-4,75%/năm. LPBank, MBV, Techcombank đã tiệm cận mức cao nhất 4,75%/năm, tạo chênh lệch khá lớn so với khối quốc doanh.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Sang kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất tăng mạnh và bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh rõ nét. Nhóm quốc doanh chỉ quanh 3,5-5%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt mốc 6%/năm. Đáng chú ý, PGBank niêm yết tới 7,1%/năm, cao nhất thị trường ở kỳ hạn này. MBV, Bac A Bank, Techcombank, ABBank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức lãi suất từ 6,5-6,85%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, khoảng cách lãi suất giữa các nhóm ngân hàng được nới rộng hơn. Vietcombank, BIDV, VietinBank duy trì quanh 5,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt mốc 6,5%/năm. MBV và PGBank niêm yết mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm, cho thấy cuộc đua huy động vốn trung hạn đang nóng lên rõ rệt.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, lãi suất tiếp tục được đẩy lên cao ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. PGBank, MBV, Techcombank, Bac A Bank và OCB nằm trong nhóm có lãi suất cao nhất, dao động từ 6,8-7,2%/năm. Trong khi đó, khối ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức thấp hơn đáng kể, phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm.

Lãi vay các ngân hàng rục rịch tăng

Trong bối cảnh lãi suất đầu vào tăng, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng thương mại hiện vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng dần theo thời gian ưu đãi.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank đưa ra mức thấp hơn ở giai đoạn đầu, khoảng 8%/năm cho 6 tháng và 8,5%/năm cho 12 tháng, song lãi suất tăng lên 9,8%/năm khi thời gian ưu đãi kéo dài 18 tháng.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

BIDV hiện áp dụng mức khoảng 8,9%/năm trong 6 tháng đầu, 9,5%/năm cho 12 tháng và 10%/năm với kỳ hạn 18 tháng.

Vietcombank tiếp tục ghi nhận mặt bằng lãi suất cao ở các gói vay dài hạn. Ngân hàng này niêm yết mức 9,6%/năm cho 6 tháng đầu, 9,9%/năm cho 12 tháng, nhưng vọt lên 13,6%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 13,9%/năm với gói 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank đang áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở mức 8,5%/năm trong 6 tháng đầu và 9,5%/năm đối với gói ưu đãi kéo dài 12 tháng. Trong khi đó, tại ACB, khách hàng vay mua nhà phải chịu lãi suất khoảng 9,5%/năm trong 6 tháng đầu với gói ưu đãi 12 tháng, tăng lên 9,9%/năm nếu cố định 18 tháng và lên tới 10,5%/năm với kỳ hạn ưu đãi 24 tháng.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi của các ngân hàng hiện phổ biến trong khoảng 11-15%/năm, tùy theo ngân hàng và hồ sơ tín dụng của khách hàng.