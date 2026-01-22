Lãi suất tiết kiệm tăng liên tục, lãi cho vay của các ngân hàng ra sao?

Thêm ngân hàng tăng lãi suất, chênh lệch Nhà nước - tư nhân nới rộng

Saigonbank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ ngày 21/1. Ngân hàng này tăng 0,1-0,2 điểm % với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-11 và 13-36 tháng. Sau đó, lãi suất lên cao nhất 6,3%/năm. Lần đầu tiên trong năm nay ngân hàng này tăng lãi suất huy động, sau 2 lần điều chỉnh trong tháng 12/2025.

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Thành Đông).

Theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, từ đầu tháng 1 đã có 13 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB, Saigonbank tăng lãi suất huy động. Có 2 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank.

Theo biểu lãi suất ngày 22/1, 4 ngân hàng lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục duy trì lãi suất huy động ở mức thấp nhất thị trường. Kỳ hạn 12 tháng của nhóm này phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm, trong khi các kỳ hạn ngắn chỉ dao động 2,1-3,5%/năm.

Mặt bằng lãi suất cao nhất thuộc về nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và ngân hàng tái cơ cấu. Nhiều nhà băng niêm yết lãi suất từ 6,5% đến trên 7%/năm cho kỳ hạn từ 6-12 tháng, như PGBank (7,1-7,2%/năm), MBV (7,2%/năm), Techcombank (6,85-6,95%/năm) hay Bac A Bank (6,8-6,9%/năm).

Kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng đang là “điểm nóng” cạnh tranh. Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6% trở lên cho hai kỳ hạn này. Mức chênh lệch lãi suất giữa ngân hàng tư nhân và quốc doanh ở kỳ hạn 12 tháng hiện dao động khoảng 0,7-2 điểm %/năm.

Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn 6 và 9 tháng tại nhiều ngân hàng không lớn, thậm chí ngang bằng. Ở kỳ hạn 18 tháng, lãi suất không cao hơn nhiều so với kỳ hạn 12 tháng, phổ biến quanh 6-6,8%/năm.

Lãi vay các ngân hàng ra sao?

Tính đến nay, hơn 20 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân và mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay - huy động trong kỳ công bố tháng 12/2025.

Đa số ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng 11/2025 và so với đầu năm, phù hợp với xu hướng lãi suất huy động liên tục đi lên trong những tháng gần đây.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, ngoại trừ VietinBank chưa công bố số liệu tháng 12, Agribank, Vietcombank và BIDV đều ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng trước. Agribank đạt 6,93%/năm, chênh lệch cho vay - huy động 1,17%/năm; Vietcombank đạt 5,8%/năm, chênh lệch sau chi phí 1,3%/năm; BIDV ở mức 5,6%/năm.

Ở khối ngân hàng tư nhân, GPBank ghi nhận mức tăng lãi suất cho vay bình quân mạnh nhất so với đầu năm, tăng 2,13%/năm. Một số ngân hàng khác cũng có mức tăng cao như LPBank tăng 1,93%/năm, Techcombank tăng 1,49%/năm, BVBank tăng 1,23%/năm, Sacombank tăng 1,2%/năm và ACB tăng 0,94%/năm.

Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 giảm so với đầu năm, gồm PGBank, OCB, BIDV, Viet A Bank, Saigonbank và BaoViet Bank; trong đó BaoViet Bank giảm mạnh nhất, tới 1,75%/năm.

Xét mặt bằng chung, nhóm ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân thấp trong tháng 12/2025 gồm SCB (5,39%/năm), BIDV (5,6%/năm), Vietcombank (5,8%/năm), VCBNeo (6,59%/năm) và Agribank (6,93%/năm). Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất cho vay bình quân trên 7%/năm.