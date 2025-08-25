Kỷ lục của giá bán vàng miếng: 126,6 triệu đồng/lượng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18/8 đến 24/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trước khi đóng cửa tuần, mặt hàng này tăng 1,2 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán, là mức giá bán kỷ lục mới của mặt hàng vàng miếng.

Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, vàng miếng đã 4 lần liên tiếp phá đỉnh, sau các mốc 124,4 triệu đồng/lượng tại ngày 8/8, 124,7 triệu đồng/lượng vào ngày 14/8 và 125,4 triệu đồng/lượng vào ngày 18/8 thì đạt 126,6 triệu đồng/lượng vào cuối tuần này.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra trước khi đóng cửa tuần.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh (Ảnh: Hải Long).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch quanh mốc 3.372 USD/ounce, tăng 34 USD so với trước đó, tương đương 107 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Thị trường vàng khởi sắc những phiên giao dịch cuối tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tại hội nghị thường niên của cơ quan này ở Jackson Hole ngày 22/8, ông Powell nói rằng sự thay đổi về cán cân rủi ro có thể khiến Fed thay đổi lập trường chính sách.

Tuy nhiên, ông không cam kết sẽ làm điều này. Chủ tịch này thừa nhận rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên, nhưng đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn còn.

Theo khảo sát vàng tuần này của Kitco, trong số 13 chuyên gia phân tích thị trường tham gia, không ai đưa ra quan điểm bi quan. Có 8 người (62%) dự báo giá vàng tăng, trong khi 5 người (38%) giữ quan điểm trung lập.

Khảo sát trực tuyến cũng ghi nhận 194 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu. Trong đó, 115 người (59%) kỳ vọng giá vàng đi lên tuần tới, 35 người (18%) cho rằng vàng giảm và 44 người (23%) dự báo đi ngang.

Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 97,73 điểm, giảm 0,9% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.298 đồng, tăng 25 đồng so với phiên liền trước và tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 963 đồng, tương đương mức tăng ròng 4%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.033 đồng/USD và 26.562 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.130-26.520 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.304-26.536 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.