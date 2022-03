KSFinance khai trương văn phòng giao dịch thứ 3 tại TPHCM

KSFinance khai trương văn phòng giao dịch Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM.

Ngày 24/3, KSFinance khai trương văn phòng giao dịch tọa lạc tại số 5 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, cán bộ lãnh đạo cao cấp cùng các đối tác và khách hàng của KSFinance.

Xác định TPHCM nói riêng, khu vực phía Nam nói chung là thị trường lớn, có nhu cầu và tiềm năng rất cao, KSFinance với vai trò là một tổ chức kinh tế cho biết mong muốn góp sức mình vào sự phát triển của TPHCM, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thành phố, đón đầu các xu thế.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện tập đoàn cho biết, KSFinance quyết định xây dựng văn phòng giao dịch Lê Quý Đôn với đầy đủ quy mô, chức năng, thể hiện sự đầu tư bài bản và tầm quan trọng của thị trường TPHCM với KSFinance. Qua đó, góp phần xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho quý khách hàng.

Định vị là tập đoàn cung cấp các giải pháp đầu tư, bất động sản 4.0, KSFinance hiện đã phát triển hệ thống chi nhánh kinh doanh trên toàn quốc. Văn phòng KSFinance Lê Quý Đôn được thành lập với mục tiêu mang tới giải pháp đầu tư tài chính bất động sản 4.0 cho khách hàng khu vực TPHCM.

"Tài chính bất động sản 4.0 là một xu thế mà chúng ta sẽ áp dụng công nghệ vào các sản phẩm tài chính, bất động sản với các tính năng công nghệ thông minh và khả năng kết nối hiệu quả mà bất động sản truyền thống không thể có được. Bất động sản 4.0 đề cập đến sự chuyển đổi kỹ thuật số, trong đó mọi phân ngành và hoạt động của thị trường bất động sản được kiểm soát thông qua trí tuệ nhân tạo, số hóa và tự động hóa. Các tính năng chính của nó bao gồm phân tích dữ liệu lớn, thực tế nhân tạo và ảo, công nghệ blockchain, internet vạn vật, robot và trực quan hóa 3D…", đại diện tập đoàn cho biết.

Sunshine Diamond River, Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Horizon là 3 trong số nhiều dự án nằm trong giải pháp đầu tư tài chính bất động sản 4.0 của KSFinance.

Cũng theo vị đại diện này, ứng dụng 4.0 đã được KSFinance áp dụng trong các sản phẩm tài chính như KSInvest, đầu tư tài chính kết hợp với quyền chọn mua bất động sản, cách mạng hóa việc giao dịch bất động sản bằng cách áp dụng công nghệ thực tế ảo. Đây là công nghệ tạo nên không gian 3D, nhà 3D… tùy thuộc vào đối tượng được quét và cho phép người xem hình dung cảnh quan xung quanh một cách sinh động và rõ ràng nhất, song song là giao dịch online trên siêu ứng dụng KSFinance để việc đầu tư bất động sản trở nên nhanh gọn và hợp lý hơn bao giờ hết.

Nằm trong chiến lược triển khai chuỗi mạng lưới văn phòng giao dịch "All In One" theo chuẩn đẳng cấp 5 sao phủ sóng khắp toàn quốc, các văn phòng giao dịch KSFinance khu vực miền Nam được thiết kế, bài trí thẩm mỹ theo tiêu chuẩn phòng chờ khách sạn sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như Face ID nhận diện người dùng và bảo mật dữ liệu cá nhân. Ngoài ra còn có ứng dụng đặt chỗ online giúp khách hàng không phải chờ đợi; cùng đội ngũ nhân viên cao cấp, chuyên nghiệp… luôn sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ của KSFinance trong ngày khai trương văn phòng.

Trụ sở Lê Quý Đôn là văn phòng giao dịch thứ 3 của KSFinance tại TPHCM. Trong năm 2022, thành phố này dự kiến sẽ có thêm 6 địa điểm của KSFinance đi vào hoạt động. Việc lựa chọn phát triển mạng lưới văn phòng giao dịch tại quận trung tâm của TPHCM không chỉ thuận tiện phục vụ khách hàng và đối tác mà còn thuận lợi cho các chi nhánh, phòng giao dịch khác của KSFinance trong việc vận hành và hoạt động hiệu quả nhất.

KSFinance tổ chức diễu hành, đánh dấu chặng đường kinh doanh mới tại khu vực miền Nam.

Thời gian qua, KSFinance tập trung phát triển loạt mô hình đầu tư tài chính 4.0 như: KSInvest, KSHomes, KSBond… tích hợp trong siêu ứng dụng KSFinance App. Từ đó, khách hành dễ dàng tiếp cận với mô hình đầu tư tài chính - bất động sản 4.0; giao dịch, mua bán bất động sản, trái phiếu trực tuyến…

Với sản phẩm là các dự án bất động sản đẳng cấp của Sunshine Homes - nhà phát triển bất động sản 4.0 chuyên nghiệp của tập đoàn kinh tế đa ngành Sunshine Group, mô hình đầu tư của KSFinance càng thêm hấp dẫn khi liên tục có những chính sách ưu đãi lớn dành cho khách hàng, thỏa mãn nhu cầu đầu tư an toàn, gia tăng lợi nhuận bền vững.

Mang trong mình sứ mệnh định hình và thúc đẩy tương lai ngành tài chính quốc gia, khởi nguồn cho những vận hội giao thương quốc tế, KSFinance cho biết đã và đang nỗ lực xây dựng các định chế tài chính đồng hành cùng Chính phủ, tạo tiền đề thu hút dòng tiền đầu tư từ quốc tế, góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia làm chủ công nghệ tài chính, phát triển cường thịnh và vững bền.