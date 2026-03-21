Kiến nghị đẩy mạnh đưa doanh nghiệp Nhà nước lên sàn, đón sóng tỷ USD

Ngày 20/3, tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2026, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết năm 2026, cơ quan này đã xây dựng các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển TTCK trong giai đoạn tới.

Các giải pháp được định hướng xoay quanh 2 trụ cột chính, gồm: phát triển nguồn cung và thúc đẩy cầu đầu tư. Theo lãnh đạo UBCKNN, sự phát triển bền vững của thị trường không chỉ phụ thuộc vào cơ quan quản lý mà cần sự tham gia chủ động của các thành viên.

Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và định chế tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả hơn.

Phía doanh nghiệp niêm yết cũng cần cải thiện quản trị, minh bạch thông tin và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Về dòng vốn quốc tế, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường nước ngoài thuộc Chứng khoán SSI, cho biết nhiều định chế tài chính lớn như Morgan Stanley, UBS và Barclays đang gia tăng sự quan tâm tới thị trường Việt Nam. Nếu tiến trình nâng hạng thị trường được thúc đẩy, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,5 tỷ USD dòng vốn thụ động, cùng với 2-5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động.

Để đón đầu dòng vốn này, ông Thomas Nguyễn cho rằng cần tiếp tục mở rộng "hàng hóa" trên thị trường, đặc biệt là đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thông qua các đợt chào bán cổ phần lần đầu (IPO) và đưa các đơn vị này lên sàn một cách minh bạch, bài bản.

Bảng điện TTCK (Ảnh: Hải Long).

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu UBCKNN tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, đồng bộ, tiệm cận thông lệ quốc tế. Song song, triển khai hiệu quả các đề án phát triển và nâng hạng thị trường, mở rộng quy mô, đa dạng hóa hàng hóa thị trường.

Bộ trưởng cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 ở mức 2 con số đặt ra yêu cầu rất lớn về huy động nguồn lực. Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế cho giai đoạn này lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại 80% là từ khu vực ngoài nhà nước.

"Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ ngày càng thu hẹp, việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường trở nên đặc biệt quan trọng. Thị trường vốn, đặc biệt là TTCK, được đặt vào vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu này. Đây là nhiệm vụ nặng nề và đầy thách thức, song đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư, các tổ chức tài chính", Bộ trưởng nhấn mạnh.