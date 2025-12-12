Khát vốn cuối năm, doanh nghiệp chấp nhận lãi suất trái phiếu tới 13,5%

Áp lực thanh toán lương thưởng, nợ vay và nhu cầu vốn đầu tư dịp cuối năm khiến làn sóng phát hành trái phiếu nóng trở lại.

"Cơn khát" vốn của nhóm địa ốc, xây dựng

Tại nhóm bất động sản khu công nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa thông báo phát hành thành công 900 tỷ đồng trái phiếu.

Trước đó ít ngày, "ông lớn" này cũng đã hoàn tất một đợt chào bán khác trị giá 660 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong vòng một tháng, Becamex IDC đã huy động thành công hơn 1.500 tỷ đồng. Động thái dồn dập này nằm trong kế hoạch huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ và bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm.

Ở nhóm xây dựng, Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh cũng gây chú ý khi huy động tới 2.000 tỷ đồng chỉ trong một tuần. Cụ thể, doanh nghiệp này phát hành thành công lô trái phiếu 1.100 tỷ đồng (kỳ hạn 72 tháng) ngay sau khi vừa hoàn tất lô 900 tỷ đồng trước đó.

Không đứng ngoài cuộc đua, Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa công bố kế hoạch huy động tối đa 1.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, mục đích sử dụng vốn được doanh nghiệp nêu rõ là để thanh toán tiền lương, thưởng cuối năm cho người lao động (khoảng 250 tỷ đồng) và thanh toán công nợ với các đối tác.

Tương tự, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã chứng khoán: SBT) cũng vừa đưa gần 500 tỷ đồng trái phiếu lên niêm yết tập trung.

Cần tiền thanh toán lương thưởng, hợp đồng… loạt doanh nghiệp tăng cường huy động trái phiếu (Ảnh: DT).

Tại thị trường tài chính, các nhà băng cũng đang đẩy mạnh kênh trái phiếu để củng cố hệ số an toàn vốn (CAR) và đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Thống kê cho thấy BIDV vừa phát hành 360 tỷ đồng, nâng tổng giá trị gọi vốn trong tháng 11 lên gần 2.000 tỷ đồng. VPBank cũng thông qua kế hoạch phát hành mới 500 tỷ đồng ngay trước ngày 10/12, nối tiếp đợt phát hành 1.000 tỷ đồng vừa hoàn tất trong tháng trước. Hàng loạt cái tên khác như Nam A Bank, Bac A Bank cũng gia nhập đường đua với các đợt chào bán nghìn tỷ đồng.

Lãi suất lập đỉnh mới 13,5%/năm

Nhu cầu huy động vốn tăng vọt đã kéo mặt bằng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp quay trở lại mức 2 con số, gợi nhớ đến giai đoạn tăng nóng 2019-2021.

Dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 11 có 24 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 19.600 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu với hơn 11.300 tỷ đồng, theo sau là nhóm bất động sản với hơn 5.130 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi suất phát hành của nhóm bất động sản phổ biến ở mức 9-10,3%/năm. Đặc biệt, Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 60 tháng với lãi suất lên tới 13,5%/năm. Đây là mức lãi suất cao hiếm thấy kể từ sau cuộc khủng hoảng niềm tin trên thị trường trái phiếu năm 2022.

Giới chuyên gia nhận định, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ còn chịu áp lực tăng trong thời gian tới, khi lãi suất huy động tiết kiệm tại các ngân hàng đang trên đà đi lên và nhu cầu tiền mặt mùa cao điểm Tết Nguyên đán ngày càng lớn.