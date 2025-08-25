Bộ Tài chính bỏ thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm, chỉ kiểm tra chuyên ngành

Hồ sơ dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính công bố.

Một trong những sửa đổi đáng chú ý là việc bỏ chức năng thanh tra của Bộ Tài chính. Thay vào đó, Bộ Tài chính sẽ chỉ tiến hành kiểm tra chuyên ngành với các doanh nghiệp bảo hiểm.

“Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra chuyên ngành đối với các chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam theo quy định”, dự thảo Luật nêu.

Ngoài ra, Bộ này thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành khác và tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; phối hợp với các bên liên quan để triển khai liên kết, hợp tác giữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Nhà nước thực hiện.

Bộ Tài chính chỉ kiểm tra chuyên ngành, không còn thanh tra bảo hiểm (Ảnh minh họa: IT).

Trong quá trình kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, ngoài các quyền hạn theo pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính còn có thêm một số quyền như quyền yêu cầu các cổ đông, thành viên góp vốn, người quản lý, kiểm soát, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, cùng doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp thông tin, tài liệu và dữ liệu phục vụ kiểm tra chuyên ngành.

Ngoài ra, quyền khác là yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ nội dung kiểm tra chuyên ngành; đồng thời có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình hoặc trực tiếp đến làm việc khi cần thiết.

Bộ Tài chính cũng có thể yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, công ty quản lý quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, các đơn vị phải cung cấp thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật này hoặc có vi phạm quy định về tỷ lệ an toàn vốn, hoạt động đầu tư, an toàn tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Khi xét thấy cần thiết, để thực hiện kiểm tra chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm, cơ quan quản lý Nhà nước có quyền thuê tổ chức kiểm toán độc lập, công ty tư vấn hoặc chuyên gia đánh giá, có ý kiến về chuyên môn đối với một số nội dung có dấu hiệu ảnh hưởng tới sự an toàn, lành mạnh của đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

Các nội dung bao gồm: dự phòng nghiệp vụ; khả năng thanh toán; tái bảo hiểm; đầu tư; tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư; quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.

Dự kiến, dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10.