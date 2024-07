Khách quốc tế tăng mạnh, "ông lớn" cảng hàng không báo lãi kỷ lục

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.535 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm nhẹ giúp ACV lãi gộp gần 3.460 tỷ đồng với biên lãi gộp 62,5%.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm mạnh 60% từ 604 tỷ đồng xuống còn 243 tỷ đồng, chủ yếu do công ty giảm trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi từ các hãng hàng không theo quy định. Còn chi phí tài chính của công ty ghi nhận tăng 15% và chi phí bán hàng cũng tăng nhẹ khoảng 3%.

Sau khi trừ thuế và các chi phí, tổng công ty này thu về 3.228 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 234% so với cùng kỳ năm ngoái, và là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất từ trước đến nay. Giải trình, doanh nghiệp cho biết doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng chủ yếu do thị trường hàng không quốc tế được phục hồi.

Lũy kế 6 tháng năm nay, doanh thu thuần tăng 16% lên gần 11.200 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế tăng 45% lên 6.148 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2024, tổng tài sản của công ty đạt 69.803 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản là tài sản ngắn hạn 41.651 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả đạt 14.698 tỷ đồng với nợ ngắn hạn 5.080 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Nợ dài hạn cũng giảm nhẹ 6% về 9.617 tỷ đồng.

Sau 6 tháng, vốn chủ sở hữu tăng 9% lên 55.104 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 22.542 tỷ lên 27.237 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính đến ngày 30/6, nợ xấu tăng mạnh 45% so với đầu năm lên 8.256 tỷ đồng. Công ty cũng đã nới khoản trích lập dự phòng lên hơn 3.900 tỷ đồng.

Năm nay, ACV đặt kế hoạch kỷ lục với doanh thu thuần hơn 20.000 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 9.400 tỷ đồng, tăng tương ứng 2% và 6% so với thực hiện năm 2023. Như vậy sau nửa năm kinh doanh, công ty chuyên khai thác cảng hàng không đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận.

Lý giải kết quả khả quan này, ban lãnh đạo tổng công ty cho biết bức tranh kinh doanh của ACV được cải thiện nhờ sự phục hồi của thị trường hàng không quốc tế.

Tại sự kiện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, ACV cho biết khách quốc tế đã hồi phục mạnh trong nửa đầu năm.

Cụ thể, sản lượng hành khách đạt gần 54,7 triệu khách, chiếm 48% kế hoạch năm 2024 và giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 20,3 triệu khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Ngược lại, khách trong nước đạt 34,4 triệu khách, giảm 18,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, sản lượng cất hạ cánh quốc tế cũng tăng mạnh hơn 27%, lên 126.703 lượt chuyến. Tuy nhiên, sản lượng cất hạ cánh trong nước lại giảm hơn 22%, đạt 206.138 lượt chuyến.

Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt gần 730.000 tấn, thực hiện 53% kế hoạch năm và tăng gần 26% so với cùng kỳ 2023.