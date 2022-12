Khách hàng SSI trúng ô tô: "Tôi vẫn không tin mình may mắn thế!"

Anh Phạm Văn Quang, chủ nhân chiếc Vinfast Lux SA 2.0 trị giá 1,4 tỷ đồng - giải nhất chương trình Quay số trúng thưởng "Giao dịch ngay - Lộc về đầy tay" do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức (Ảnh: SSI).

Biết đến "Giao dịch ngay - Lộc về đầy tay" do SSI tổ chức qua việc theo dõi email từ công ty gửi tới, anh Phạm Văn Quang, 25 tuổi, Hải Dương, không ngờ chỉ ít tháng sau đó đã trở thành chủ nhân của chiếc Vinfast Lux SA 2.0 - giải thưởng lớn nhất của chương trình. Lễ bàn giao xe được tổ chức vào sáng ngày 22/12 tại chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tại 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chiều cùng ngày, anh Quang và người thân đã lái ô tô về nhà.

Chia sẻ ngay sau khi nhận giải thưởng, anh Phạm Văn Quang bất ngờ: "Chiếc xe đã nằm gọn trong sân nhà nhưng đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình là người may mắn đến thế. Có lẽ, tôi là người may mắn nhất Việt Nam lúc này. Tết này tôi và gia đình có xe du Xuân, đến những nơi mình muốn đến".

Theo thể lệ chương trình "Giao dịch ngay - Lộc về đầy tay", từ 1/9 đến 30/11, nhà đầu tư có giao dịch khớp lệnh chứng khoán cơ sở tại SSI sẽ nhận một phiếu tham gia chương trình quay số trúng thưởng năm với loạt quà tặng lên đến 2 tỷ đồng. Cơ hội nhận quà may mắn được dành cho mọi nhà đầu tư đang có tài khoản và giao dịch tại SSI. Mỗi khách hàng chỉ được dùng một tài khoản để tham gia và có một mã duy nhất dự thưởng nên tính công bằng luôn được đảm bảo trong chương trình.

"Bản thân tôi vốn chưa bao giờ có may mắn trúng thưởng bao giờ nên bao lâu nay tôi thường phớt lờ nhiều chương trình trúng thưởng. Nhưng đến "Giao dịch ngay - Lộc về đầy tay", tôi lại cảm thấy có chút 'tham' trỗi dậy. Có lẽ vì cảm thấy có sự an toàn, tin tưởng từ đơn vị tổ chức. Vì thế, dù biết sẽ phải thử vận may với rất nhiều nhà đầu tư khác tại SSI, tôi vẫn thử và không ngờ lại trúng", anh Quang kể lại.

"Đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình là người may mắn đến thế" - anh Phạm Văn Quang chia sẻ (Ảnh: SSI).

6 tháng trước, anh Quang bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán, trở thành một F0 và lựa chọn SSI là đơn vị đồng hành. Là "tân binh" tham gia thị trường chứng khoán, trước đó cũng chưa bao giờ đầu tư kênh nào, anh Quang cho biết mình vốn rất bỡ ngỡ. Thêm nữa, vốn là dân kỹ thuật nên anh Quang thấy mình không thông thạo lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, nhờ có đội ngũ tư vấn, nhân viên SSI hỗ trợ nên anh cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.

"Hồi mới đầu tư, tôi còn ghi sai cả số tài khoản lúc nạp tiền lần đầu tiên. Nhớ lúc đó, các anh chị ở SSI hỗ trợ tôi rất nhiệt tình", anh Quang kể lại. Đến nay, anh đã thấy mình tự tin hơn trong việc đầu tư, và cảm thấy mình đã đúng khi lựa chọn SSI để mở tài khoản. Anh cho rằng càng là những nhà đầu tư non trẻ, càng phải tìm những đơn vị uy tín, có tâm, có tầm trong ngành để gửi gắm tài khoản. Anh cũng lập cho mình kế hoạch đầu tư trong năm tới, trong đó, định hướng rõ hơn danh mục với tỷ lệ cơ cấu đầu tư dài hạn là chủ yếu, phần nhỏ là lướt sóng.

Vì mới tham gia đầu tư, năm 2022, anh chỉ bỏ một số vốn nhỏ và không xác định "ăn thua" mà chủ yếu lấy kinh nghiệm, kiến thức. Sang 2023, khi đã quen hơn, anh sẽ chuyển hướng cơ cấu lại danh mục, bỏ thêm nhiều tiền và tìm kiếm cơ hội ở các mã cổ phiếu có tiềm năng. Anh Quang cho rằng thị trường vừa có có những điều chỉnh giảm điểm như vừa qua là cơ hội tốt cho những nhà đầu tư mới như mình. Sang 2023, anh cho rằng thị trường sẽ tăng trưởng và nhiều cơ hội hơn.

Trong quá trình đó, anh Quang cho hay việc tìm hiểu kiến thức, mở mang sự hiểu biết về thị trường là rất quan trọng. "Chứng khoán không phải là cờ bạc. Với tôi nó là một khoản đầu tư dài hạn, có lợi nhuận hấp dẫn hơn đem tiền cất ở ngân hàng. Song muốn mua cổ phiếu của công ty nào phải tìm hiểu kỹ", anh nói và cho biết mình rất thích câu nói "Đừng đầu tư như đánh bạc, hãy đầu tư bằng kiến thức".

"Tôi đến với SSI vì sự tin tưởng, còn tiếp tục gắn bó với SSI vì sự nhiệt tình" (Ảnh: SSI).

Để có kiến thức, nhà đầu tư trẻ này cho biết anh tự tìm tòi, học hỏi, tham gia diễn đàn và đặc biệt là hay đọc các báo cáo nghiên cứu từ SSI Research. Anh cũng thường xuyên theo dõi các video tư vấn từ các chuyên gia của SSI trên kênh Facebook, Youtube. Nếu có cơ hội, anh muốn tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức của SSI để nâng cấp kiến thức và kỹ năng đầu tư.

Quay trở lại về lý do lựa chọn SSI là đơn vị đồng hành, anh Quang cho biết, qua tìm hiểu thông tin trên các kênh phương tiện truyền thống đại chúng và các diễn đàn, nhận thấy đây là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, có bề dày phát triển và uy tín. "Đến với SSI vì sự tin tưởng, còn tiếp tục gắn bó với SSI vì sự nhiệt tình", anh Quang chia sẻ.