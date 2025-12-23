Tin đồn liên quan Shark Hưng: Cen Land lên tiếng

Sáng 23/12, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE) đã có thông báo trên website, làm rõ về thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư cá nhân của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó có ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT.

Công ty này nêu mọi hoạt động đầu tư được thực hiện bởi cá nhân các thành viên HĐQT, bao gồm Phó chủ tịch Phạm Thanh Hưng, đều là hoạt động đầu tư cá nhân, được triển khai trên cơ sở quyết định độc lập của từng cá nhân, không đại diện, không nhân danh và không chịu sự ủy quyền của doanh nghiệp. Do đó, về mặt pháp lý, các cá nhân tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đầu tư dưới tư cách cá nhân.

Phía doanh nghiệp cũng nêu không tham gia đầu tư, bảo lãnh, đồng hành triển khai, hưởng lợi và không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành - đối với các hoạt động đầu tư cá nhân nói trên. Các hoạt động đầu tư của thành viên HĐQT không làm phát sinh nghĩa vụ trách nhiệm liên đới hay rủi ro với công ty...

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CRE đã giảm 6,5% trong ngày 22/12, trước khi tăng trở lại 4,1% trong phiên sáng 23/12.

Trong phiên giao dịch ngày 22/12, trong khi thị trường chung ghi nhận sự hồi phục tích cực, mã CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) bất ngờ chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ.

Cổ phiếu này chốt phiên tại mức 8.310 đồng/đơn vị, giảm 6,52% và có thời điểm đã chạm mức giá sàn. Thanh khoản vọt lên 1,7 triệu đơn vị thiên về áp lực bán, gấp hơn 4 lần so với phiên liền trước. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, thị giá CRE đã bốc hơi khoảng 14%.

Cổ phiếu CRE sụt giá 6,5% trong ngày 22/12 (Ảnh: VNDStock).

Cen Land là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Phạm Thanh Hưng. Ông Hưng đang nắm giữ 15,6 triệu cổ phần (tỷ lệ 3,36%) và đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT. Ông Hưng thường được gọi là Shark Hưng, do tham gia chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam”.

Bên cạnh chức vị tại Cen Land, ông Hưng còn đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Hyra Holdings - công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).